Следователи задержали замначальника МВД по Темрюкскому району за взятку в 2,9 миллиона рублей

Александр Сальников занимал должность начальника полиции района с 2017 года. Фото: МВД по Темрюкскому району.

Замначальника МВД по Темрюкскому району задержали за взятку в 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. Как выяснилось, уголовное дело возбудили в отношении 41-летнего заместителя начальника отдела – начальника полиции ОМВД РФ по Темрюкскому району Александра Сальникова. Свою должность он занимал почти пять лет. И за это время к его работе не было претензий. Однако летом 2022 года у оперативников появилась информация о том, что правоохранитель не чист на руку.

По данным следствия, летом 2020 года полицейский решил получить от индивидуального предпринимателя взятку. За гонорар сотрудник полиции должен был закрыть глаза на нарушения, связанные с превышением массы или габаритов грузовиков, что следуют через пост ДПС «Тамань-5». Также правоохранитель пообещал помочь беспрепятственно проезжать фурам по всей территории Темрюкского района.

- Сотрудник полиции потребовал от бизнесмена передавать ему деньги систематически, - уточняют в Следкоме Кубани. - Он требовал по 3 тысячи рублей за проезд одного автомобиля. В последующем повысил сумму до 5 тысяч рублей за единицу транспорта.

При этом деньги мужчина должен был переводить на банковские карты сестры Александра Сальникова. Так правоохранитель надеялся отвести от себя любые подозрения.

Предприниматель, опасаясь негативных последствий, согласился на условия начальника полиции. С июля 2020 по июль 2022 годы в общей сложности он перевел 2,9 миллиона рублей.

- Между тем о противоправных действиях обвиняемого предприниматель сообщил в следственные органы СК России и 21 июля 2022 года при оперативной поддержке сотрудников УФСБ РФ по краю сотрудник полиции был задержан, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи уже готовы ходатайствовать о заключении под стражу правоохранителя.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы, - добавляют следователи.

Напомним, ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении сотрудника начали служебную проверку. В настоящее время он уже отстранен от занимаемой должности.

СПРАВКА «КП»

Александр Сальников начал свою карьеру с участкового уполномоченного в 2003 году. Продолжил службу на различных оперативных должностях в подразделениях, прошел все ступени карьеры, дослужившись до заместителя начальника ОМВД по Темрюкскому району.

С октября 2017 года возглавляет занимает должность заместителя начальника ОМВД - начальника полиции Отдела МВД России по Темрюкскому району.

Награжден медалью «За отличие в службе», III и II степени.