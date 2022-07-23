ЧП случилось накануне Фото: Иван МАКЕЕВ

Катание на горках сменилось больничной койкой для 14 туристов в Краснодарском крае. Они отдыхали в аквапарке в Анапе.

Неожиданно людям стало плохо. Они обратились к персоналу заведения, который вызвал скорую помощь. На каретах людей доставили в больницу.

По данным краевого оперштаба, причиной отравления стал сбой оборудования. Это привело к увеличению концентрации хлора в воде. На место ЧП сразу выехал заместитель главы Анапы по социальным вопросам.

Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Но распускать людей не стали – оставили под наблюдением.

Пока специалисты изучают причины случившегося. На месте уже работают специалисты Управления Роспотребнадзора и "Центра гигиены и эпидемиологии" по Краснодарскому краю.

- Они проведут соответствующее расследование, а также отберут необходимые пробы, - добавляют в оперативном штабе края.

Как стало известно «КП» – Кубань», число отравившихся людей в аквапарке увеличилось в субботу. Если накануне сообщалось о 9 пострадавших, то теперь – о 14. Из них девять человек находятся под наблюдением медиков.

- На данный момент их состояние удовлетворительное – добавили в оперштабе.

Отмечается, что пациентов выпишут в ближайшее время.