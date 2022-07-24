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Вместо солнца – залповые ливни, вместо звуков моря – воющие сирены. Таким выдался вечер у жителей Сочи. Уже вторые сутки непогода проверяет курорты на прочность. Причем испытывает по полной программе. За пару часов на побережье уже выпадала практически месячная норма осадков. Было это накануне.

И вот новая порция залповых ливней. Они обрушились на курорт в субботу вечером. За пару часов выпало около 40 мм осадков. Но этого хватило, чтобы превратить Сочи в огромный бассейн. Причем образовался он во всех районах курорта.

Вместе с машинами уходили под воду люди. На улице Донской мощное течение буквально поглотило авто с пассажирами. К счастью, никто не пострадал. Люди в салоне отделались легким испугом.

- Экстренные службы оперативно отреагировали на вызов, на месте была оказана помощь ЮРПСО, – рассказали "КП" – Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что людей вытащили из машины и перевели через дорогу. Судьба автомобиля неизвестна. Но дождь на курорте уже прекратился. Однако проехать по улицам Сочи пока нельзя. Из-за подтоплений перекрыто движение на федеральной трассе.

- Перекрыто движение на участке между 7 и 8 тоннелями на А-148, также подтопление на А-148 км 10+500, – рассказали «КП» – Кубань» в агентстве.

Первое ограничение – на дублере Курортного проспекта, второе – под эстакадой на Ареде. Из-за ливней вода попала в тоннель. На месте дежурят специалисты. Они следят за состояние оборудования и обеспечивают безопасность автолюбителей.

Отметим, что спасатели просили местных жителей и гостей курорта отказаться от поездок на авто. Кто не услышал совет, сыграл в боулинг на Рахманинова. Там течение сталкивало машины. Отказаться от участия было нельзя, слишком сильным был поток.

Также весь вечер на курорте ревели сирены. Уровень воды в горных реках достиг критических значений. Также из-за непогоды случился сбой электрооборудования на станции «Пасечная». Из-за него без воды может остаться центр Сочи.

- К работам привлечены лучшие специалисты предприятия, которые уже занимаются ее ликвидацией, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе сочинского «Водоканала».

Когда возобновится подача питьевой воды, пока неизвестно. Но специалисты делают все возможное, чтобы ускорить процесс.

- К устранению последствий и оказанию помощи в Сочи готовы более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники, – рассказали «КП» – Кубань» в краевом оперштабе.

Отмечается, что мощный удар стихии пришелся на два района курорта: Центральный и Хостинский. Из-за мощных ливней под воду ушли дворы, подвалы и первые этажи домов. На месте дежурит глава курорта Алексей Копайгородский. Он лично координирует ликвидацию последствий стихии.

Спасатели уже приступили к откачке воды на станции Скорой помощи на улице Гагарина. Из-за залповых ливней внутри помещения образовались огромные лужи.