Металлолом из машин заполонил улицы Сочи после потопа

Большая вода собрала машины в кучи
Разрушительная стихия в Сочи накануне не только разворотила мощными потоками дороги, но и превратила в металлолом машины. Утром 24 июля на курорте сняли на видео, как десятки раскуроченных авто лежат друг на друге железными бутербродами. Часть из них восстановлению не подлежит.
Сочи после потопа
Фото: Олег УМАРОВ
Владельцы подсчитывают нанесенный ущерб. В настоящее время собственники пытаются разобрать завалы своими силами.
Сочи после потопа
Фото: Олег УМАРОВ
Утром из подземных переходов и подвалов спецтехника откачивала воду. Дороги, общественные и придомовые территории очищали от нанесенного мусора, камней и грунта. Курорт продолжают приводить в порядок.
Владельцы авто подсчитывают ущерб
Напомним, в Сочи за сутки обрушилось 55 мм осадков – это больше месячной нормы. При потопе погибла женщина. По данным следователей, она находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной. Из-за ливней один из припаркованных автомобилей смыло потоком воды, женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением.
Раскуроченные машины встречаются на каждой улице подтопленного микрорайона
Мэр Сочи сообщал, что много жителей сейчас без света из-за подтопления электроподстанции. Соцобъекты запитаны от генераторов. Бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации.
Сочи после потопа
Фото: Олег УМАРОВ
Движение на основных магистралях уже восстановлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маргарита Симоньян посоветовала отдыхающим в Сочи держаться подальше от моря и рек в непогоду
Она рассказала, какой разрушающей бывает стихия (читайте далее)