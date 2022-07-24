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Общество24 июля 2022 6:58

Металлолом из машин заполонил улицы Сочи после потопа

Последствия стихии сняли на видео
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Большая вода собрала машины в кучи

Большая вода собрала машины в кучи

Разрушительная стихия в Сочи накануне не только разворотила мощными потоками дороги, но и превратила в металлолом машины. Утром 24 июля на курорте сняли на видео, как десятки раскуроченных авто лежат друг на друге железными бутербродами. Часть из них восстановлению не подлежит.

Сочи после потопа

Сочи после потопа

Фото: Олег УМАРОВ

Владельцы подсчитывают нанесенный ущерб. В настоящее время собственники пытаются разобрать завалы своими силами.

Сочи после потопа

Сочи после потопа

Фото: Олег УМАРОВ

Утром из подземных переходов и подвалов спецтехника откачивала воду. Дороги, общественные и придомовые территории очищали от нанесенного мусора, камней и грунта. Курорт продолжают приводить в порядок.

Владельцы авто подсчитывают ущерб

Владельцы авто подсчитывают ущерб

Напомним, в Сочи за сутки обрушилось 55 мм осадков – это больше месячной нормы. При потопе погибла женщина. По данным следователей, она находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной. Из-за ливней один из припаркованных автомобилей смыло потоком воды, женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением.

Раскуроченные машины встречаются на каждой улице подтопленного микрорайона

Раскуроченные машины встречаются на каждой улице подтопленного микрорайона

Мэр Сочи сообщал, что много жителей сейчас без света из-за подтопления электроподстанции. Соцобъекты запитаны от генераторов. Бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации.

Сочи после потопа

Сочи после потопа

Фото: Олег УМАРОВ

Движение на основных магистралях уже восстановлено.

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