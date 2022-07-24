Металлолом из машин заполонил улицы Сочи после потопа

Большая вода собрала машины в кучи

Разрушительная стихия в Сочи накануне не только разворотила мощными потоками дороги, но и превратила в металлолом машины. Утром 24 июля на курорте сняли на видео, как десятки раскуроченных авто лежат друг на друге железными бутербродами. Часть из них восстановлению не подлежит.

Сочи после потопа Фото: Олег УМАРОВ

Владельцы подсчитывают нанесенный ущерб. В настоящее время собственники пытаются разобрать завалы своими силами.

Сочи после потопа Фото: Олег УМАРОВ

Утром из подземных переходов и подвалов спецтехника откачивала воду. Дороги, общественные и придомовые территории очищали от нанесенного мусора, камней и грунта. Курорт продолжают приводить в порядок.

Владельцы авто подсчитывают ущерб

Напомним, в Сочи за сутки обрушилось 55 мм осадков – это больше месячной нормы. При потопе погибла женщина. По данным следователей, она находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной. Из-за ливней один из припаркованных автомобилей смыло потоком воды, женщина оказалась заблокирована между машиной и дорожным ограждением.

Раскуроченные машины встречаются на каждой улице подтопленного микрорайона

Мэр Сочи сообщал, что много жителей сейчас без света из-за подтопления электроподстанции. Соцобъекты запитаны от генераторов. Бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации.

Сочи после потопа Фото: Олег УМАРОВ

Движение на основных магистралях уже восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маргарита Симоньян посоветовала отдыхающим в Сочи держаться подальше от моря и рек в непогоду

Она рассказала, какой разрушающей бывает стихия (читайте далее)