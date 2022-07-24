Фото: ФКУ «Черноморье»

На Сочи за сутки обрушилось 55 мм осадков – это больше месячной нормы. Улицы и дороги ушли под воду, машины сносило бурными потоками. Ночью вода начала уходить, в подвалах жилых домов ее откачивала спецтехника.

- В результате ливней подтопило дорогу и припаркованные машины на улице Донской, не оборудованной ливневой канализацией. Вода отсюда самотеком сходит в реку Сочинка. В здании по улице Гагарина оказался подтоплен подвал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Зафиксированы колебания уровня воды с достижением неблагоприятных явлений в реке Бзугу Центрального района Сочи. Воду с улиц и дорог продолжают откачивать.

- В настоящее время дождь в Сочи прекратился. Уровень воды в реке нормализовался, она находится в русле. В целом на территории Краснодарского края подтопленных территорий также нет. Гидрологическая обстановка в норме. – добавили в МЧС.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи сообщал, что много жителей сейчас без света из-за подтопления электроподстанции. Соцобъекты запитаны от генераторов. Бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации.

Движение на основных магистралях уже восстановлено.

- Специалисты тщательно проверяют все дороги для поиска повреждений дорожного полотна. Службы содержания обследуют в первую очередь участки трассы А-147 Джубга - граница с р. Абхазией, где на время курортного сезона были приостановлены укрепительные и восстановительные работы, а также потенциально опасные районы, где присутствует угроза оползней. Кроме того, предстоит проверить также места, подвергшиеся наибольшим затоплениям минувшей ночью. Это участок между тоннелями №№ 7 и 8 на трассе А-148 Дублер Курортного проспекта, второстепенный ход А-147 в районе Зубовой Щели, перекресток под эстакадой на 10 км А-148 в микрорайоне Ареда, обход Сочи, - сообщили в ФКУ «Черноморье».

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Прогноз погоды на ближайшие сутки остается неблагоприятным, но по оценке синоптиков пик дождей Сочи уже пережил. Тем не менее водителям и пешеходам следует соблюдать предельную осторожность и без крайней необходимости не покидать дома и не выезжать на дороги. Минувшей ночью игнорирование множества предупреждений заставило людей пережидать непогоду на перекрытых участках дорог. А это может нести риски угрозы здоровью и жизни.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что стихия в Сочи унесла жизнь одной женщины, она погибла при потопе вечером 23 июля.

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