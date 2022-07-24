Видео затопленного Сочи после сильнейшего ливня публикуют туристы

Посетители ТЦ "Моремол" теснятся у входа, наблюдая за обстановкой Фото: кадр их видео

На Сочи обрушилась очередная стихия. Из-за обильных осадков улицы курорта буквально превратились в реки – бурные потоки воды сносят все на своем пути. Плывут припаркованные машины, а люди попросту не могут выбраться из салонов легковушек и общественного транспорта.

Многочисленные видео жители и гости курорта начали публиковать в социальных сетях. На кадрах видно, что просто так сейчас по улицам не пройти. В некоторых местах вода вовсе заблокировала людям проход.

Например, как это произошло в городском ТЦ «МореМолл». Посетители теснятся у входа, наблюдая за проезжающим, да что у ж там, проплывающим общественным транспортом. Выйти людям мешают бурные потоки воды.

Один отважный мужчина двинулся в путь и аккуратно перешел дорогу. Другие же посетители под зонтиками снимают обстановку на мобильные телефоны.

Основной удар пришелся на припаркованные автомобили. Машины сносит потоками воды. Пользователи соцсетей сняли на видео, как несколько плывущих машин столкнулись друг с другом.

Пострадал и общественный транспорт. Проезжающие мимо городской остановки автомобилисты сняли на видео перевернутый транспорт. Стихия не пощадила не только транспорт. По кирпичикам снесло и саму остановку.

- Перевернутый автобус! Да! Все в кирпичах, автобус вынесло вместе с остановкой, - ужасается автор.

А на одной из улиц потоками воды едва не снесло автомобили с людьми. К счастью, водителям помогли выбраться из водяного плена. Очевидцы вызвали на место экстренные службы – прибывшие сотрудники ЮРПСО оказали жителям помощь.

Несмотря на то, что дождь в городе успокоился, потоки воды не перестают бушевать. Для жителей и гостей города все еще сохраняется опасность.

В настоящее время к устранению последствий и оказанию помощи в Сочи готовы более 1,1 тысячи специалистов и почти 400 единиц техники, сообщают в оперштабе. Самый мощный удар непогоды пришелся на Центральный и Хостинский районы города – здесь подтопило дороги, дворы, цокольные и первые этажи зданий.

Последствия непогоды уже устраняют. На станции скорой помощи на улице Гагарина оперативные службы откачивают воду из подвальных помещений.

Жителям и гостям Сочи напоминают - при возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 010 или 112.

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