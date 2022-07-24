В Сочи оползень разрушил подпорную стену, повреждена газовая труба

Последствия устраняются

Стихия в Сочи натворила немало бед: разрушила дороги, потоками воды раскурочило десятки машины, ливни спровоцировали еще и оползень. Грязевые массы повредили газовую трубу.

Последствия оползня Фото: Олег УМАРОВ

- В Центральном районе от удара стихии пострадали 16 улиц. В эпицентре оказался микрорайон Донской. Вода зашла в подвалы многоквартирных домов. Кроме этого, оползень в районе дома по улице Цюрупы, 13а, привел к обвалу подпорной стены. Повреждена труба подвода газа к дому. Последствия устраняются, - написал в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Последствия оползня Фото: Олег УМАРОВ

В результате обрушения подпорной стены плитами придавило семь легковых автомобилей. Жертв среди людей нет, по счастливой случайности в момент ЧП в машинах никого не было. По поручению мэра Сочи на месте введен режим ЧС.

Последствия оползня Фото: Олег УМАРОВ

В настоящее время на улице Цюрупы расчищают придомовую территорию от обломков стены.

В Сочи для пострадавших от сильнейшего ливня работают горячие телефонные линии. Общая городская линия: 8-966-770-21-73. С уточнением местонахождения своего авто, эвакуированного с улично-дорожной сети после ливня, следует обращаться в МУП Сочиавтотранс охрана стоянки - 8-900-292-76-12.

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