В Сочи после потопа пострадали 50 машин, семь авто придавило плитами

Последствия потопа продолжают ликвидировать Фото: Олег УМАРОВ

Последствия потопа в Сочи оказались разрушительными. На курорте в ночь на 24 июля лило как из ведра. За час здесь выпало 76 мм осадков – сразу две месячных нормы осадков. Сейчас аварийные службы устраняют последствия сильнейшего ливня.

В Сочи после потопа сошел сель и повредил газовую трубу.

- В Центральном районе от удара стихии пострадали 16 улиц. Эпицентр - микрорайон Донская. Вода зашла в подвалы многоквартирных домов. Оползень в районе дома по улице Цюрупы, 13а, привел к обвалу подпорной стены. Повреждена труба подвода газа к дому. Был лично ночью на этом месте ЧП, специалисты оперативно устраняют последствия обвала, - написал в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Стихия сметала все на своем пути. В кучи потоками воды собирало машины. На улице Рахманинова утром можно было наблюдать тетрис из авто.

Машины эвакуируют на спецстоянки Фото: Олег УМАРОВ

- Бетонными плитами оказались придавлены семь легковых автомобилей. Всего же на курорте серьезно пострадали более 50 легковых автомобилей сочинцев и гостей города. По каждому случаю составлены протоколы о дорожно-транспортном происшествии. Машины перевозим на спецстоянки. Окажем автовладельцам содействие, чтобы страховые выплаты были получены как можно раньше, - сообщил Копайгородский.

Последствия потопа Фото: Олег УМАРОВ

Сейчас на курорте готовятся ввести режим ЧС.

В Сочи специалисты обходят дворы, попавшие в зону стихии. Запущена горячая линия для пострадавших граждан по всем вопросам: 8-966-770-21-73.

Пляжи города закрыты для купания. Идет санитарная уборка. Завершаются работы по восстановлению электроснабжения - сейчас остаются отдельные локальные отключения абонентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кувыркаются машины, орут сирены: В Сочи затопило дома, туристов просят не выходить из отелей

Из-за мощных ливней в Сочи включили сирены (читайте далее)