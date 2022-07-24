Перемерзли и получили удар током: Двое жителей Сочи оказались заблокированы в затопленном подвале, входную дверь придавило мощным потоком воды

Пострадавшим пришлось пробыть под водой около получаса

Накануне в Сочи жителям и гостям приходилось спасаться от стихии любыми способами: люди бросали машины и убегали в безопасные места. Двум местным жителям повезло меньше – в момент потопа они находились в подвале на улице Гагарина. Мужчина и женщина оказались заблокированы в помещении, входную дверь придавило мощным потоком воды и открыть ее оказалось невозможно.

Вода прибывала, пострадавшие вызвали на помощь спасателей.

- На тот момент все спасатели были на выездах, другие только добирались до базы, а медлить с этим было нельзя. Мы находились на работе и приняли решение ехать. Это было цокольное помещение, его почти полностью затопило, люди находились внутри в воде. Их сначала даже было очень плохо слышно, но удалось выломать решетку вентиляции и докричаться, - сообщили начальник отряда ЮРПСО МЧС РФ Андрей Пазынич и его заместитель Юрий Фомин.

Открыть дверь вручную у спасателей не получалось, потому они использовали гидравлический инструмент.

- Воды было по верхний край двери – и внутри, и снаружи – они, наверное, на чем-то стояли. Чтобы выбраться из этого помещения, нужно было не просто проплыть под водой в 15 см (в ширину стенки) – проем оказался длинный, они далеко от входа находились. Я до них дотянулся кончиками пальцев, то есть нырнуть им нужно было по расстоянию - на всю длину моей руки. Брал за руку и подтягивал под водой к выходу, - рассказал о минутах спасения Фомин.

Все это время пожарные расчеты откачивали воду насосом. После спасения пострадавшие были незамедлительно переданы врачам. Помимо того, что они долгое время провели в холодной воде, молодой человек еще сообщил, что их ударило током. В настоящее время мужчина и женщина находятся в больнице под наблюдением медиков.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что разрушительная стихия в Сочи накануне не только разворотила мощными потоками дороги, но и превратила в металлолом машины. Утром 24 июля на курорте сняли на видео, как десятки раскуроченных авто лежат друг на друге железными бутербродами. Часть из них восстановлению не подлежит.

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