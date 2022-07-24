Два смерча образовались в море под Геленджиком

Стихия прошла, кажется, по всем курортам

Два смерча возникли в море из-под плотной синей тучи около села Криница под Геленджиком. Очевидцы сообщают, что природное явление наблюдается неподалеку от берега, но на сушу воронки не выходят.

«Ничего себе погода разбушевалась», «Красиво и страшно», «Как в фильме, будьте осторожны», - пишут пользователи в соцсетях.

Природа продолжает пугать жителей Краснодарского края. Накануне смерч сняли под Туапсе, там воронка вышла на берег и разнесла прибрежные кафе. Мощь попала на камеры видеонаблюдения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что стихия нанесла разрушительный удар по городу-курорту Сочи. Здесь мощными потоками разворотило дороги, машины превратились в металлолом. Один человек погиб - женщина. Она оказалась зажата между авто, которое снесло потоком, и ограждением.

В Сочи после потопа пострадали 50 машин, семь авто придавило плитами. Кроме этого, оползень повредил газовую трубу дома. Сейчас на курорте ликвидируют последствия стихии.

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