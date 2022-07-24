10 детей и 20 взрослых спасли из унесенных машин во время потопа в Сочи

Машины превратились в груду металла. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи в ночь на 24 июля обрушились ливни, улицы и дороги ушли под воду. Сутки на курорте бушевала стихия. Спасателям удалось эвакуировать десятки людей из бурных потоков воды.

Больше всего автомобилей унесло на улице Донской. В некоторых машинах находились семьи с детьми.

- К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей, - отметил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сочинский отряд «Кубань-СПАС» всю ночь помогал туристам и местным жителям выбираться из заблокированных водой автомобилей. Спасатели делали веревочные перила, по ним перебирались дети и взрослые в безопасное место.

Глава города отметил, что работа спасателей – это огромный и слаженных труд. Также в спасении пострадавших помогали и обычные неравнодушные прохожие. Так, мужчины спасли двух людей, которых снесло бурным потоком воды. Девушка уже находилась в предобморочном состоянии.

- Жители помогали в спасении. Обязательно отметим их всех, - заявил Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что администрация продолжает работу с людьми. Мониторинговые группы обходят территории, составляют акты, консультируют, разъясняют жителям их права.

Ранее сообщалось, что из-за потопа пострадали 50 автомобилей. Семь машин придавило плитами в результате оползня. Все авто превратились в груду металла.