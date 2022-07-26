Элегантный смерч прошелся в море в районе Цемесской бухты Новороссийска

Штормовое предупреждение действует до 27 июля

Смерч рано утром 26 июля образовался в районе Цемесской бухты Новороссийска. Тонкая элегантная ножка появилась из низкой дождевой тучи и покружилась несколько минут над морем. До берега воронка и не думала юлить.

- Смерч сформировался сегодня в 6:30 в районе Цемесской бухты. На заднем плане склона горы Дооб, - сообщил автор видео, местный фотограф Максим Бесспалый.

Утром смерч заметили и в Геленджике. Но здесь он выглядел более устрашающе – толстый угрюмый столб кружился в районе бухты. Местные жители и отдыхающие даже смогли рассмотреть его анатомию. После того как воронка показала себя во всей красе, стала угасать.

Напомним, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. До 27 июля в регионе ожидаются дожди с грозами, усиление ветра. В море могут формироваться смерчи. На реках муниципальных образований Отрадненский, Мостовской и Лабинский районы, а также на реках Черноморского побережья муниципальных образований города Горячий Ключ, Геленджика и Туапсинского района ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

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