Смерчи могут появляться в море еще два дня

Утром 26 июля в Геленджике местных жителей и туристов напугал огромный смерч. Он образовался в море около семи утра. Но на сушу не вышел, красиво рассыпался в море.

- Анатомия смерча по-геленджикски. В открытом море ходил, и не один, до бухты не добрался, - подписали видео с кружащей воронкой в пресс-службе Геленджика.

На кадрах видно, как над морем на фоне ливня сформировался толстый столб с четким строением, а через две минуты он стал угасать. При угасании воронки можно разглядеть эпично распыляющие круговороты в небе.

24 июля в районе Геленджика туристы тоже наблюдали за смерчами. Сразу две воронки сформировались над морем. Природное явление наблюдалось также неподалеку от берега. А вот в Туапсе смерч вышел на сушу и разворотил местное кафе. Случившееся попало в камеры уличного видеонаблюдения.

По прогнозам до 27 июля есть опасность формирования смерчей в море. В МЧС предупреждали, что воронки могут возникнуть на участке от Анапы до Магри. Спасатели просят соблюдать меры безопасности и не выходить в непогоду из помещений.