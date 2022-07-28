Нокдаун-эффект: Уникальное средство спасает огороды от вредителей

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Натуральное средство от насекомых-вредителей набирает популярность среди российских дачников. Отечественный инсектицид не уступает в эффективности западным аналогам, а в некоторой мере даже превосходит их.

Препараты бренда О!ТРАВА хвалят в социальных сетях и в тематических форумах. Главное преимущество российского средства в том, что оно органическое. То есть, сделано из натуральных веществ, а не химических. В основе формулы лежат пиретрины – природные инсектициды, синтезируемые цветками многолетних трав семейства астровых.

С давних времён люди использовали цветы хризантемы, чтобы отпугивать насекомых. Её измельчали и рассыпали по дому, саду, огороду – везде, где были вредители. Дело в том, что цветок синтезирует специальные вещества (пиретрины) для защиты семян и самого себя. За основу профессиональных средств от насекомых-вредителей взяли экстракт пиретринов, усилили синергистами и натуральными вспомогательными веществами и стали применять для защиты всех видов овощных, плодово-ягодных, цветочных и декоративных культурных растений. В результате получилось средство, которое обладает нокдаун-эффектом на вредителей. Пиретрины быстро попадают в организм насекомых и поражают нервную систему, не оставляя шансов на распространение популяции.

Преимущество пиретрина в том, что он безопасен для людей, животных и других живых существ, кроме определённых видов насекомых. Сейчас для изготовления современных средств защиты из цветов извлекается масло, которое разбавляется водой и становится более удобным в применении.

Кроме этого, у препарата О!ТРАВА есть ряд других положительных свойств.

Препарат раскрывает свойство генетической памяти у растений. При обработке молодой рассады растения «запоминают», как применять защитные свойства, и не нуждаются в обработке во время цветения и плодоношения. Таким образом, данное средство помогает не только справиться с вредителями, но и приумножить урожай.

Это один из немногих продуктов, который не представляет опасности для птиц, животных и человека. Препарат не накапливается в почве и в плодах растения, поэтому абсолютно безопасен в применении.

Средство эффективно более чем от 200 видов вредителей. Оно действует на самых опасных вредителей огорода: гусениц, тлю, паутинного клеща, блошек, плодожорок, долгоносиков, колорадских жуков, божьих коровок, щитовок, капустных червей, мраморных клопов, муравьёв, совок и мух и т. д. и т. п. Кроме этого, средство помогает избавиться и от домашних вредителей – тараканов, клопов и термитов.

Российский препарат прекрасно заменяет импортные средства, используемые для обработки овощей, ягод и цветов, выращиваемых в открытом и защищенном грунтах, в том числе в период плодоношения. Зарубежные аналоги продолжают расти в цене и часто завозятся контрафактом, что приводит к отравлению почвы, растений, животных и в итоге человека, съевшего обработанные химией продукты.

При самостоятельном выращивании овощей, ягод и фруктов специалисты рекомендуют использовать натуральные отечественные средства.

Препараты линейки О!ТРАВА рекомендованы Союзом органического земледелия в России, они не наносят вреда людям, животным, птицам и окружающей среде, так как нацелены только на уничтожение определённых видов насекомых.