Ежа-альбиноса с белоснежными иголками вывели на прогулку в Новороссийске

Ежика зовут Шуша. Фото: "Новороссийский рабочий"

Кого только не держат за питомцев россияне. Среди самых экзотичных домашних животных - африканский карликовых еж-альбинос.

- Раньше было престижно шубу соболью белую иметь, а сейчас, вот, развлекается народ тем, что заводит животных-альбиносов, - говорят жители Новороссийска, когда встречают на улице девушку с белоснежным ежом в специальной сумке.

Ежиху (а это девочка) зовут Шуша и она живет у школьницы по имени Арина.

У Шуши розовый нос, красные глаза и мягкие белые иголки.

- Они даже не колются, как у обычных ежей, - рассказывает Арина.

Альбиносы, как и люди с подобной генетической аномалией, очень чувствительны к солнечному свету. Особенно, если оно шпарит в зените. Поэтому хозяйка выгуливает ежа аккурат после заката.

- Так велел ветеринар, - продолжает девочка.

Эта порода-гибрид, которая не встречается в природе – ее вывели специально для домашнего содержания.

Как правило, эти чудные зверьки не живут дольше 8 лет. Кстати, люди любят их за то, что они не метят территорию, почти не пахнут и очень дружелюбны. К людям ластятся больше, чем кошки.

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