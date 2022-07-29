Будущий полицейский задержал напавшего с ножом на людей в Краснодаре

Павел Павелко - курсант 4 курса факультета по подготовке специалистов для органов предварительного следствия и дознания

В Краснодаре будущий полицейский уже столкнулся с настоящим рабочим заданием. Студент университета МВД краевого центра задержал на улице преступника и помог пострадавшим.

Павел Павелко – курсант 4-го курса факультета по подготовке специалистов для органов предварительного следствия и дознания. 27 июля он немного взволнованный шел по улице Кавказской на очередной экзамен. Но парень не подозревал, что проверка полученных знаний начнется намного раньше и прямо по пути в вуз.

По дороге Павла спешно остановили женщина и двое мужчин, которые попросили о помощи. Один из них лежал на земле и истекал кровью. Как оказалось, на них с ножом напал мужчина, стоявший неподалеку.

Не раздумывая, курсант ринулся за гражданином и схватил его. Удерживая мужчину на земле, он достал телефон, вызвал пострадавшему скорую и обо всем сообщил будущим коллегам – в Отдел полиции Центрального округа краснодарского УМВД.

Но на этом проверка знаний Павла не закончилось. Он активно помогал медикам оказывать помощь пострадавшим. А прибывшей полиции курсант передал задержанного мужчину.

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