Семья с тремя детьми из Санкт-Петербурга погибла в ДТП на Кубани

Легковушка столкнулась с грузовиком Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 29 июля в Тимашевском районе Кубани. В результате аварии погибли пять человек, трое из которых – дети.

По предварительным данным, ближе к 15:20 автомобиль Ford ехал в сторону хутора Гречаная Балка. При выезде из станицы Роговской на встречной полосе машина столкнулась с грузовиком.

В результате аварии водитель и четверо пассажиров, в том числе трое детей, от полученных травм скончались, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В аварии погибли пять человек Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Известно, что в машине находилась семья из Санкт-Петербурга.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Легковушка столкнулась с грузовиком на встречной полосе Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Как сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа, в аварии погибли 60-летний водитель, его 55-летняя жена и трое детей - 7, 11 и 13 лет.

- На место происшествия выехал прокурор района, организована проверка причин и условий ДТП, ход процессуальной проверки, проводимой органами полиции, поставлен на контроль, - уточнили в краевой прокуратуре.

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