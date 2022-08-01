В Адыгее зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19

В Адыгее за последнее время снова зафиксирован прирост заболевших коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее за последнее время снова зафиксирован прирост заболевших коронавирусом. Несмотря на то, что в начале лета эпидобстановка в республике стабилизировалась, что позволило снять ряд ограничений. На момент 1 августа ситуация иная. Только за последнюю неделю коварная болезнь настигла 16 человек. Всего на данный момент в регионе на стационарном и амбулаторном лечении находятся 70 пациентов.

- На сегодняшний день имеем уже некий подъем на территории России. И уже у нас в Республике Адыгея потихонечку начало прибавляться количество ковид-положительных пациентов, - рассказала главврач Майкопской городской поликлиники Оксана Емтыль. - Очень не хотелось возвращаться к этой теме, но, однако, что имеем, то имеем. Поэтому еще раз хочется напомнить жителям Адыгеи, что нужно вакцинироваться, дабы избежать тяжелых форм заболевания и госпитализации, естественно, летальных исходов.

Отметим, что в июне на территории республики количество зарегистрированных случаев коронавируса уменьшилось. Это позволило постепенно возвратить жизнь местных жителей в привычный режим. В регионе масочный режим ослабили - ношение средств защиты перестало носить обязательный характер.

- Согласно Указу главы Республики Адыгея в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщали тогда в пресс-службе правительства Адыгеи.

В связи с ростом заболеваемости врачи напомнили жителям о главном способе защиты от ковида - вакцинации.

- Мы вакцинируем Спутником V двухкомпонентным. Сразу отвечу, что сейчас Спутника «Лайт», как многим хотелось бы, в республике нет. Но я думаю, что он и не нужен, потому что в последние разы ревакцинации, как медики, так и сотрудники исполнительной власти, сами себя вакцинировали уже двухкомпонентным Спутником V. Потому что поняли: он дает на более длительное время должный уровень антител и более эффективен, - добавила Оксана Емтыль.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где сделать прививку от коронавируса

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент в Адыгее привито 149 938 взрослых и 391 ребенок.

Пройти вакцинацию в республиканской столице можно с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, в выходные с 9 до 13 часов по трем адресам:

- улица. Чкалова, 77,

- улица Комсомольская, 159,

- улица Жуковского, 18.