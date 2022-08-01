Жителям Краснодара «борщевой набор» обойдется в 164 рубля

В Краснодаре на покупку продуктов для борща тратят на 30% меньше, чем по России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для жителей Краснодара, любящих наваристый борщ, есть хорошие новости! Как оказалось, в краевом центре затратить на традиционное блюдо придется на 30% меньше, чем в среднем по стране. Разницу в стоимости отметили депутат городской Думы Краснодара Анна Ольховая, заместитель исполнительного директора Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов и и.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Юрий Костомаха. Они отправились на краснодарскую ярмарку выходного дня и узнали цены на ингредиенты, необходимые для приготовления борща.

В ходе рейда изучены цены на картофель, капусту, лук, свеклу и морковь. Участники проверки выяснили, что классический борщ, как оказалось, обойдется краснодарцам в 164 рубля. В стране ценник на «борщевой набор» достигает числа в два раза больше – 232 рубля.

Но участники рейда не ограничились интересом к стоимости продуктов для борща. Они отметили и организацию работы ярмарок выходного дня.

- Все довольны форматом проведения ярмарки. Организация торговли, общественного порядка и чистота на хорошем уровне. Но мы обратили внимание на то, что не все фермеры торгуют в палатках, некоторые торгуют прямо «на земле». Важно, чтобы всем хватало места за прилавком – так и фермеров станет больше, и жители Краснодара смогут покупать качественную продукцию недорого! – отметил Валерий Горюханов. - Мы обратимся в Управление торговли Краснодара с соответствующей просьбой.

Уточняется, что на торговых площадках краевого центра представлены исключительно отечественные продукты.

- Ярмарка – яркий пример того, как важно создавать подобные торговые площадки для аграриев со всего края, - добавил Валерий Горюханов.

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