Жемчужный град выпал в Краснодаре

Град выпал размером с жемчужину.

На Краснодарский край вновь обрушилась непогода. На всей территории региона объявили штормовое предупреждение. Коснулось оно и кубанской столицы, где с самого утра стояла невыносимая жара, а ближе к вечеру в городе стала бушевать стихия. В Краснодаре начались сильные дожди, гремел гром, сверкали молнии.

Во время удара стихии многие краснодарцы сняли на видео, что происходит за окном. В центре буквально стеной лил сильный дождь. На улицы города даже выехала дежурить водооткачивающая техника, которая в любой момент готовится устранять подтопления после непогоды.

Мрачное небо было и в Комсомольском микрорайоне, где ко всему прочему выпал еще и град.

Град побил огород. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

На кадры попадали огромные льдины. Градины достигали размеров виноградной ягоды.

- Я еще обратила внимание, что сами льдинки переливались, казалось, что град жемчужный был. Уж не знаю, с чем это связано, но выглядело очень необычно! - рассказала жительница Комсомольского микрорайона Екатерина Усенко.

Но некоторые краснодарцы на последствия непогоды без слез взглянуть не могут. «Бомбежка», которая продолжалась около 10 минут, нанесла ущерб растениям. Так, в Пашковском микрорайоне города и станице Елизаветинской, что находится под Краснодаром, град побил огород. Урожай, который только созревает, смешался с грязью. На кочанах капусты появились серьезные вмятины. Ледяные снаряды побили и цветы.

- Только утром все поливала. Оказалось, что зря. Сейчас смотрю, что стало с огородом после града... руки опускаются, - вздыхает жительница Пашковского микрорайона Елена Сомова.

Напомним, что штормовое предупреждение на территории Краснодарского края продлится до конца 2 августа. Все это время возможны залповые дожди с грозами, усилится также ветер.

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