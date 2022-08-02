На курорте Кубани туристы спускаются по опасным скалам, чтобы попасть на пустой пляж

Люди спускаются вниз, держась лишь за веревку. Фото: Анатолий КРАВЧЕНКО.

Одно из самых популярных мест отдыха в Краснодарском крае - скала Киселева и дикий пляж, что находится около нее. Этот райский уголок расположился в Туапсинском районе. И сюда стремятся попасть сотни отдыхающих. Мало того что виды шикарные, так еще и побережье у моря всегда пустое. А в разгар летнего сезона найти свободный клочок для солнечных ванн не так уж и просто. Вот только с недавних пор, чтобы попасть на пляж, туристам приходится буквально рисковать жизнью.

Во время очередного шторма спуск к морю был разрушен. От лестницы, которая вела вниз со скалы, почти ничего не осталось. Разве что канат, за который раньше отдыхающие хватались, когда шли по ступенькам. Сейчас веревка тоже в помощь - за нее туристы держатся, когда спускаются по опасной скале.

Поврежденный спуск и отсутствие ограждений никого из отпускников не останавливают.

- На скале Киселева хорошо, но опасно. После того как штормом разбило лестницу, тут теперь приходится заниматься альпинизмом. Тропа трудная, но если покорить, можно насладиться чистым морем, - говорит Анатолий Кравченко, снявший на видео ситуацию на скале Киселева.

Спуск был разрушен во время шторма. Фото: Анатолий КРАВЧЕНКО.

Стоит сказать, что власти района уже знают о поврежденном спуске, однако восстановлением заниматься будет не администрация.

- На прошедшей еженедельной планерке вопрос о поврежденном спуске поднимался. Временно исполняющий обязанности главы района Сергей Сидоренко поручил немедленно устранить поломку. Сделать это должен арендатор пляжа. Ситуацию держим на контроле, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Многие готовы рискнуть жизнью ради такой красоты. Фото: Анатолий КРАВЧЕНКО.

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