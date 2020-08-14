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Туризм

Спасатели назвали самые опасные места для туристов на Черном море

На побережье – масса живописных уголков, но не все они подходят для отдыха
Евгения ХилькоЕвгения ХилькоЕвгенияХилько
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Какие места стоит обходить стороной на Черноморском побережье. Фото: ЮРПСО.

Какие места стоит обходить стороной на Черноморском побережье. Фото: ЮРПСО.

Есть в Краснодарском крае популярные достопримечательности. А есть места, которые на первый взгляд, совершенно не пригодны для туризма и вообще – опасны для жизни, но, тем не менее, привлекают сотни туристов. Люди пропадают в горах, блуждают в лесу и тонут в водоемах. Рассказываем, какие места стоит обходить стороной на Черноморском побережье.

Коварный остров

С начала лета в сводках служб по чрезвычайным ситуациям появляются все больше сообщений с просьбой спасти людей с «острова» Суджук. Находится он в Цемесской бухте Новороссийска и каждый год как магнит притягивает к себе любопытных зевак.

Туристы не раз уходили с территории официальных пляжей сюда позагорать да пофотографироваться. Дело в том, что Суджук представляет собой низкую каменистую косу. Этот клочок в море отлично видно с берега, но, по сути, остров этот необитаемый и ничем особо не примечателен.

- Мы каждый год призываем местных жителей и отдыхающих не посещать «остров», - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. - Вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, часто бывают сильные подводные течения. А иногда из-за сильного ветра появляется нагонная волна.

Многие туристы добираются туда, чтобы прогуляться. А в итоге вернуться самостоятельно не могут. Каждый раз спасатели интересуются: «Ну зачем пошли на этот злосчастный остров?» А люди в ответ - в фильме «Бриллиантовая рука» Андрей Миронов туда шел, вот и мы решили. Хотя на самом деле снималось известное кино совершенно в другом месте.

- С начала лета 7 человек оказались в плену у острова. К счастью, всех удалось спасти, - говорит Алексей Одеров. - Мы просим вас не ходить, не плавать, не подходить на легких плавсредствах к этому острову. Тропа на Суджук очень коварна.

Под «Парусом», но с гипсом

Еще одно излюбленное место у отдыхающих, особенно тех, кто на море приехал из других регионов страны, - скала «Парус» в Геленджике. По своей форме эта достопримечательность курорта напоминает силуэт четырехугольного паруса - за это и получила свое название. На высоте примерно 2,5 метра в скале есть отверстие. О его происхождении ученые до сих пор ведут споры, но именно оно не дает покоя туристам.

Люди забираются на скалу, чтобы сделать крутой снимок или просто похвастаться перед друзьями.

Люди забираются на скалу, чтобы сделать крутой снимок или просто похвастаться перед друзьями.

Фото: Антон ПИКУС

Люди забираются на скалу, чтобы сделать крутой снимок или просто похвастаться перед друзьями. Таких любителей приключений постоянно приходится снимать спасателям – кто-то ногу повредил, а кто-то просто боится спуститься. Но в обоих случаях люди рискуют провести остаток отпуска в гипсе.

- Зачастую отдыхающие переоценивают свои возможности и попадают в опасные ситуации, - говорят в пресс-службе «Кубань-СПАС». – Очень просим отдыхающих быть осторожными и не залезать на «Парус», это опасно для жизни.

Водный плен

Большинство семей, приезжающих в Анапу, уверены - это идеальное место для отдыха с детьми. Песчаное дно и мелководье – ребятня в восторге. Правда, море здесь периодически штормит. В такую погоду спасатели просят людей воздержаться от заплывов на дальние расстояния и не кататься на катамаранах. Увы, рекомендации слушают единицы, потому экстренные службы сейчас нарасхват.

Когда море неспокойное, обычно образуется тягун. Набегающая на берег вода не везде уходит равномерно. Из-за этого в некоторых местах она формирует русло, по которому и движется обратный поток. Попав в это мощное течение, человек оказывается в водном плену. Причем захватить человека тягун может уже на глубине полуметра.

Инфографика: Алексей СТЕФАНОВ

Инфографика: Алексей СТЕФАНОВ

- Помощь обычно требуется не только детям, но и опытным пловцам. Поэтому мы настоятельно просим туристов не плавать в море, когда на пляже поднят «черный шар», - говорят спасатели. – Но если уж вы попали в тягун, то не стоит паниковать и истерически грести к берегу. Чтобы миновать опасный участок, достаточно будет отплыть на несколько десятков метров в сторону. Как только почувствуете, что море спокойно, можете возвращаться на берег.

Довольно часто тягуны пугают отдыхающих возле поселка Алексино под Новороссийском, а также в районе Суджукской косы. Встречаются донные течения и в Анапе.

Несчастье за горами

Наплыв туристов в Сочи начался после того, как 21 июня в Краснодарском крае отменили режим карантина. Как следствие работы у спасателей прибавилось. Отдыхающие, казалось, пустились во все тяжкие - им любопытно было исследовать курорт от и до. Вот только к экскурсиям большинство отпускников оказались не готовы.

- Чаще всего люди попадают в беду на туристическом маршруте при переходе Фиштинского ледника. И дело не столько в сложности тропы, сколько в неправильно подобранной обуви. В походы надевают не удобные кроссовки, а босоножки или даже сланцы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь ЮРПСО Мария Спиридонова. – Там, как правило, лед. С этой дорожки можно легко соскользнуть. В итоге люди получают различные травмы, вплоть до сотрясения мозга. Здесь часто требуется помощь авиации.

Спасателям часто приходится нести пострадавших туристов на носилках. Фото: ЮРПСО.

Спасателям часто приходится нести пострадавших туристов на носилках. Фото: ЮРПСО.

Еще один участок, где часто требуется помощь спасателей, - слияние рек Агур и Агурчик в Хостинском районе Сочи. Здесь чудный лес, где обожают гулять как местные жители, так и приезжие. Правда, тут почти никогда не ловит связь. Те, кто не ориентируются на местности, теряются и начинают блуждать. Да так, что спасатели людей находят в нескольких километрах от выхода из леса.

Любят отдыхающие и дикие пляжи. Причем травмы получают не столько на самом побережье, сколько по пути к нему. Чтобы срезать путь, туристы спускаются прямо с железной дороги, которая проходит около моря. Штурмуют пляжи, как правило, в резиновых шлепках или силиконовых тапочках. Чтобы здесь не подвернуть ногу, надо постараться.

КСТАТИ

Красиво, но опасно

Всегда много туристов и в Гуамке. Виды в Апшеронском районе действительно шикарные. Ущелье вообще уникальное по своему характеру, но очень коварное. Высота скал впечатляющая, да и вероятность камнепадов высока. Но порой туристов подводит собственная невнимательность.

Совсем свежий случай – произошел в начале августа. 13-летний подросток попал в беду около железнодорожного моста через реку «Сухая Балка». Здесь опасные дороги - идти нужно особенно аккуратно. Но мальчик, похоже, засмотрелся на красоты и оступился. Сорвавшись с откоса скалы, он упал на дно ущелья, пролетев пару десятков метров.

- Это было настоящее чудо - школьник выжил. А все благодаря рюкзаку, который смягчил удар и спас ребенка от серьезных травм, - сказали в аварийно-спасательной службе «Кубань Спас».

Ребенка спас рюкзак. Фото: «Кубань-СПАС»

Ребенка спас рюкзак. Фото: «Кубань-СПАС»

В горах есть еще одна опасность – туманы. Потеря видимости - затрудненность ориентировки. Пелена порой бывает такой плотной, что человек плутает даже в знакомом месте. В такую погоду идти нужно особенно осторожно, от предмета к предмету, а лучше по возможности переждать, когда туман чуть рассеется.

- Помните, если видимость плохая, то нельзя расходиться в стороны. И самое главное – берегите глаза. В тумане увеличивается риск получения тяжелых солнечных ожогов кожи и глаз, - советуют спасатели.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала года только специалисты «Кубань Спаса» спасли 43 человека в лесах. Среди них – заблудившиеся грибники и приезжие. В горах людям помогали не меньше – от гибели спасли 25 путников.

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