Спасатели назвали самые опасные места для туристов на Черном море

Какие места стоит обходить стороной на Черноморском побережье. Фото: ЮРПСО.

Есть в Краснодарском крае популярные достопримечательности. А есть места, которые на первый взгляд, совершенно не пригодны для туризма и вообще – опасны для жизни, но, тем не менее, привлекают сотни туристов. Люди пропадают в горах, блуждают в лесу и тонут в водоемах. Рассказываем, какие места стоит обходить стороной на Черноморском побережье.

Коварный остров

С начала лета в сводках служб по чрезвычайным ситуациям появляются все больше сообщений с просьбой спасти людей с «острова» Суджук. Находится он в Цемесской бухте Новороссийска и каждый год как магнит притягивает к себе любопытных зевак.

Туристы не раз уходили с территории официальных пляжей сюда позагорать да пофотографироваться. Дело в том, что Суджук представляет собой низкую каменистую косу. Этот клочок в море отлично видно с берега, но, по сути, остров этот необитаемый и ничем особо не примечателен.

- Мы каждый год призываем местных жителей и отдыхающих не посещать «остров», - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. - Вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, часто бывают сильные подводные течения. А иногда из-за сильного ветра появляется нагонная волна.

Многие туристы добираются туда, чтобы прогуляться. А в итоге вернуться самостоятельно не могут. Каждый раз спасатели интересуются: «Ну зачем пошли на этот злосчастный остров?» А люди в ответ - в фильме «Бриллиантовая рука» Андрей Миронов туда шел, вот и мы решили. Хотя на самом деле снималось известное кино совершенно в другом месте.

- С начала лета 7 человек оказались в плену у острова. К счастью, всех удалось спасти, - говорит Алексей Одеров. - Мы просим вас не ходить, не плавать, не подходить на легких плавсредствах к этому острову. Тропа на Суджук очень коварна.

Под «Парусом», но с гипсом

Еще одно излюбленное место у отдыхающих, особенно тех, кто на море приехал из других регионов страны, - скала «Парус» в Геленджике. По своей форме эта достопримечательность курорта напоминает силуэт четырехугольного паруса - за это и получила свое название. На высоте примерно 2,5 метра в скале есть отверстие. О его происхождении ученые до сих пор ведут споры, но именно оно не дает покоя туристам.

Люди забираются на скалу, чтобы сделать крутой снимок или просто похвастаться перед друзьями. Фото: Антон ПИКУС

Люди забираются на скалу, чтобы сделать крутой снимок или просто похвастаться перед друзьями. Таких любителей приключений постоянно приходится снимать спасателям – кто-то ногу повредил, а кто-то просто боится спуститься. Но в обоих случаях люди рискуют провести остаток отпуска в гипсе.

- Зачастую отдыхающие переоценивают свои возможности и попадают в опасные ситуации, - говорят в пресс-службе «Кубань-СПАС». – Очень просим отдыхающих быть осторожными и не залезать на «Парус», это опасно для жизни.

Водный плен

Большинство семей, приезжающих в Анапу, уверены - это идеальное место для отдыха с детьми. Песчаное дно и мелководье – ребятня в восторге. Правда, море здесь периодически штормит. В такую погоду спасатели просят людей воздержаться от заплывов на дальние расстояния и не кататься на катамаранах. Увы, рекомендации слушают единицы, потому экстренные службы сейчас нарасхват.

Когда море неспокойное, обычно образуется тягун. Набегающая на берег вода не везде уходит равномерно. Из-за этого в некоторых местах она формирует русло, по которому и движется обратный поток. Попав в это мощное течение, человек оказывается в водном плену. Причем захватить человека тягун может уже на глубине полуметра.

Инфографика: Алексей СТЕФАНОВ

- Помощь обычно требуется не только детям, но и опытным пловцам. Поэтому мы настоятельно просим туристов не плавать в море, когда на пляже поднят «черный шар», - говорят спасатели. – Но если уж вы попали в тягун, то не стоит паниковать и истерически грести к берегу. Чтобы миновать опасный участок, достаточно будет отплыть на несколько десятков метров в сторону. Как только почувствуете, что море спокойно, можете возвращаться на берег.

Довольно часто тягуны пугают отдыхающих возле поселка Алексино под Новороссийском, а также в районе Суджукской косы. Встречаются донные течения и в Анапе.

Несчастье за горами

Наплыв туристов в Сочи начался после того, как 21 июня в Краснодарском крае отменили режим карантина. Как следствие работы у спасателей прибавилось. Отдыхающие, казалось, пустились во все тяжкие - им любопытно было исследовать курорт от и до. Вот только к экскурсиям большинство отпускников оказались не готовы.

- Чаще всего люди попадают в беду на туристическом маршруте при переходе Фиштинского ледника. И дело не столько в сложности тропы, сколько в неправильно подобранной обуви. В походы надевают не удобные кроссовки, а босоножки или даже сланцы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь ЮРПСО Мария Спиридонова. – Там, как правило, лед. С этой дорожки можно легко соскользнуть. В итоге люди получают различные травмы, вплоть до сотрясения мозга. Здесь часто требуется помощь авиации.

Спасателям часто приходится нести пострадавших туристов на носилках. Фото: ЮРПСО.

Еще один участок, где часто требуется помощь спасателей, - слияние рек Агур и Агурчик в Хостинском районе Сочи. Здесь чудный лес, где обожают гулять как местные жители, так и приезжие. Правда, тут почти никогда не ловит связь. Те, кто не ориентируются на местности, теряются и начинают блуждать. Да так, что спасатели людей находят в нескольких километрах от выхода из леса.

Любят отдыхающие и дикие пляжи. Причем травмы получают не столько на самом побережье, сколько по пути к нему. Чтобы срезать путь, туристы спускаются прямо с железной дороги, которая проходит около моря. Штурмуют пляжи, как правило, в резиновых шлепках или силиконовых тапочках. Чтобы здесь не подвернуть ногу, надо постараться.

КСТАТИ

Красиво, но опасно

Всегда много туристов и в Гуамке. Виды в Апшеронском районе действительно шикарные. Ущелье вообще уникальное по своему характеру, но очень коварное. Высота скал впечатляющая, да и вероятность камнепадов высока. Но порой туристов подводит собственная невнимательность.

Совсем свежий случай – произошел в начале августа. 13-летний подросток попал в беду около железнодорожного моста через реку «Сухая Балка». Здесь опасные дороги - идти нужно особенно аккуратно. Но мальчик, похоже, засмотрелся на красоты и оступился. Сорвавшись с откоса скалы, он упал на дно ущелья, пролетев пару десятков метров.

- Это было настоящее чудо - школьник выжил. А все благодаря рюкзаку, который смягчил удар и спас ребенка от серьезных травм, - сказали в аварийно-спасательной службе «Кубань Спас».

Ребенка спас рюкзак. Фото: «Кубань-СПАС»

В горах есть еще одна опасность – туманы. Потеря видимости - затрудненность ориентировки. Пелена порой бывает такой плотной, что человек плутает даже в знакомом месте. В такую погоду идти нужно особенно осторожно, от предмета к предмету, а лучше по возможности переждать, когда туман чуть рассеется.

- Помните, если видимость плохая, то нельзя расходиться в стороны. И самое главное – берегите глаза. В тумане увеличивается риск получения тяжелых солнечных ожогов кожи и глаз, - советуют спасатели.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала года только специалисты «Кубань Спаса» спасли 43 человека в лесах. Среди них – заблудившиеся грибники и приезжие. В горах людям помогали не меньше – от гибели спасли 25 путников.

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