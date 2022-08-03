Кого родила Черри? В Центре восстановления леопарда на Кавказе готовятся узнать пол родившихся котят

Малыши ведут себя активно и обожают игры друг с другом. Фото: скриншот.

Самка переднеазитского леопарда Черри стала мамой не так давно. Малыши появились на свет в Центре восстановления леопарда на Кавказе 10 июля. Спустя почти месяц котята окрепли: они уже смотрят на мир широко открытыми глазами и демонстрируют первые черты будущего характера.

- Наши малыши подрастают. Они открыли глазки и уже начинают познавать окружающий мир. Можно сказать, что котята растут любопытными, как и все дети, - рассказали сотрудники Центра, расположенного в Сочи.

Все это время мама и детеныши находились под круглосуточным надзором. Для них было оборудовано специальное логово. Оно очень маленькое, так как дикие кошки ощущают себя в безопасности именно в закрытых тесных пространствах. Там были установлены видеокамеры, которые в режиме реального времени транслировали на мониторы все, что происходило в жизни Черри и ее детей.

С момента рождения котят сотрудники Центра ни разу не потревожили покой пятнистой семьи. Этого нельзя делать, чтобы не испугать самку, которая может в стрессе отказаться от потомства. Но уже скоро ветеринары должны осмотреть малышей, которые достаточно окрепли для этого.

- Также мы наконец узнаем пол котят и объявим конкурс по выбору для них имен, - радуются кураторы программы.

Жители региона уже сейчас могут проголосовать, кто же появился у Черри – только самцы, только самочки или же разнополая двойня.

- Черри уже становится матерью в шестой раз, и чаще она приносит разнополое потомство. Поэтому я уверен, что у нее снова самец и самочка. Мой вариант имен для малышей – Тау и Азау, - люди делятся своими предположениями и вариантами.

Кто оказался самым догадливым, станет известно уже в ближайшее время. Также во время первого осмотра котят ждет обязательная процедура вакцинации. Ее проведет главный ветеринарный врач Московского зоопарка.