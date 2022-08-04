Лже-чемпион из Сочи разводил женщин на большие деньги, чтобы лечиться от мнимого рака

Денис представляется титулованным спортсменом. Фото: соцсети.

В браке с Ириной Селивановой 37-летний Денис (имя изменено) стал отцом троих детей, а потом начал «тянуть» деньги жены и ее родных на лечение от рака, продал их общий дом собственной матери и задолжал алиментов почти на 800 тысяч рублей. Одновременно он обещал Марии Князевой построить дом, взял почти два миллиона рублей и пропал. Сейчас мужчина живет в Краснодаре, где тренирует казачат.

Отобрал дом у своих детей

– Дениса я встретила в Сочи, куда он приехал отдыхать из Сургута, у общих знакомых: спортсмен, весь такой положительный, красиво ухаживал. В 2010 году мы поженились, год пожили в Сургуте и вернулись на курорт, поближе к моим родителям в Гагре, – рассказывает Ирина Селиванова. – Купили дом, жили вместе с его мамой, которая работает в детсаду, я родила троих детей. Бывший муж с другом взял в аренду спортзал, но бизнес не шел, появились долги, он дольше пары месяцев ни на одной работе не задерживался. То торговым представителем побудет, то консультантом в «Спорт-мастере», а потом у него начался рак глаза.

Ирина Селиванова родила аферисту троих детей, а он продал матери их общий дом. Фото: личный архив Ирины Селивановой.

По словам Ирины, муж стал клянчить деньги на операции и лечение то в Ростове-на-Дону, то в Москве, где якобы проходил курсы химиотерапии: звонил и, например, просил перевести через несколько часов 200 тысяч на операцию – и так сумма за суммой. Ирина отдала мужу «декретные» на третьего ребенка, она и ее мать просили в долг у родственников и знакомых, потом стали брать кредиты: сегодня женщина должна банкам около 2 млн рублей. Когда Ирина наконец заподозрила неладное и попросила показать медицинские документы или познакомить с лечащим врачом, муж выдумывал отговорки.

– В 2015 году я подала на развод, а позже выяснилось, что Денис продал купленный нами в браке дом и земельный участок под ним собственной матери, а та заложила его в банке. Вместе с матерью бывший муж отобрал дом у своих собственных детей, – продолжает Ирина. – Я подала в суд, тяжба длилась три года, все это время я скиталась по домам родных и знакомых. Суд отменил сделку и вернул нам половину дома, где я сейчас живу с детьми, во второй половине живет мать Дениса. Когда через четыре года я впервые вошла в свой дом, оказалось бывший муж открыл там детский лагерь и зарабатывает деньги.

Дом в Сочи, где Денис открыл спортивный лагерь. Фото: личный архив Ирины Селивановой.

По словам Ирины Селивановой, еще до развода Денис перевез ее с детьми в съемную квартиру в Краснодар, а сам жил отдельно: говорил, что работает охранником у депутата и живет его в доме, а сам крутил роман с другой женщиной и вместе с ней открыл спортзал. Уже позже она выяснила, что у соперницы мужчина занял и не отдал ей 350 тысяч рублей. Потом Ирина нашла еще одну жертву Дениса из Сочи: той он предложил открыть спортзал и даже нашел подходящее помещение, она передала ему больше миллиона рублей.

– Все это время Денис не платил алименты: долг по ним на троих детей превысил 800 тысяч рублей, Прикубанский районный суд Краснодара наказал его 40 часами общественных работ, – добавляет женщина. – И при этом он, профессиональный аферист, сейчас занимается воспитанием и тренировками детей в казачьем обществе.

«Избушка на курьих ножках» вместо дома

Еще одной жертвой махинаций Дениса стала Мария Князева. Мать-одиночка переехала в Сочи из Шахт, где продала единственное жилье – квартиру, и купила участок на курорте, чтобы построить коттедж. В 2015 году, когда оба работали в «Спорт-мастере», женщина передала Денису 1,84 млн. рублей: Мария рассказала, что собирается строить каркасно-щитовой дом, тот предложил свои услуги в качестве прораба.

Марии Князевой Денис обещал построить дом и взял у нее почти два миллиона рублей. Фото: личный архив Марии Князевой.

– Вместо дома он построил избушку на курьих ножках без фундамента, окон и дверей: сейчас на участке стоит хибара из досок. Сначала моя клиентка предложила Денису решить дело мирным путем: вернуть деньги или стройматериалы и чеки на них. Тот уверял, что материалы находятся на складе, а потом прекратил общение, ссылаясь на запрет его адвоката, – объясняет адвокат Марии Князевой Александр Бердников. – Мария обратилась в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с заявлением по факту мошенничества. Сначала полиция отказывала в возбуждении уголовного дела, но в 2017 году Мария все-таки была признана потерпевшей. Но досудебное производство по уголовному делу тянется уже больше пяти лет.

Вместо дома Мария осталась с вот такой избушкой. Фото: личный архив Марии Князевой.

Адвокат Александр Бердников отмечает, что в попытках заставить полицию опросить свидетелей передачи Марией денег Денису, он вместе с клиенткой собирали доказательства его нечистоплотности и познакомились с бывшей женой мужчины Ириной. Та рассказала, что видела, как в соседней комнате ее теперь уже бывший муж с другом делали чеки на стройматериалы. Сейчас Мария обратилась в Краснодарский краевой суд с иском о присуждении ей компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Решением суда Марии компенсируют 50 тысяч рублей.

Не чемпион и не краповый берет

И Ирина Селиванова, и Мария Князева уверяют, что Денис не производил впечатление нечистого на руку, а совсем наоборот: якобы кандидат в мастера спорта по боксу и вольной борьбе, мастер спорта по рукопашному бою, многократный чемпион России и Европы по различным видам единоборств и даже «краповый берет». Однако его имени нет в официальных документах на сайтах каких-либо спортивных федераций, а на интернет-странице проекта ветеранов спецназа «Краповый берет» фото Дениса размещено в разделе «Проходимцы».

Сочинский клуб единоборств «Молот», где на правах субаренды Денис проводил тренировки по смешанным единоборствам, в письме ответил, что еще в 2016 году у его руководства «возникли сомнения относительно предоставленных им данных о профессиональной спортивной квалификации и спортивных достижениях. Была проведена внутренняя проверка, не подтвердившая предоставленную им информацию… В этот же период в клубе были совершены две кражи, денег и золотых украшений, в обоих случаях одним из двух подозреваемых был Денис».

Теперь Денис записался в казаки и тренирует детей. Фото: соцсети.Фото: соцсети.

В личном аккаунте Дениса в соцсетях он называет себя «основателем и руководителем сети бойцовских клубов «Кольчуга» в Краснодаре и активно рекламирует себя как тренера. В другой соцсети он пишет, что является членом хуторского казачьего общества «Казачий пикет» Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, тренирует детей в патриотическом клубе «Светогорец» и является инструктором по панкратиону в спортклубе «Кольчуга». Эту информацию подтвердил Екатеринодарский отдел войска. Сам Денис от комментариев отказался: «Я не являюсь директором сети клубов «Кольчуга» и вообще мне это неинтересно».

КОНКРЕТНО

Атаман хуторского казачьего общества «Казачий пикет» Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска Юрий Шмельков:

– Я знаю Дениса как патриота, порядочного и предельно честного человека, который попал в сложную ситуацию. Денис по-прежнему остается членом нашего общества и продолжает тренировать детей. По поводу якобы имеющих место уголовных дел в отношении него было несколько разбирательств на уровне войска: кроме долга по алиментам, который возник из-за того, что во время пандемии Денис был безработным, остальные факты не нашли подтверждения. Все уголовные дела в отношении него закрыты за отсутствием состава преступления, а долг по алиментам он погашает.

Снимок на сайте «краповых беретов» разместила бывшая жена Дениса: на нем одет «юнармейский» берет, а само фото взято из соцсетей. Сведений о его спортивных достижениях в открытых источниках нет потому, что они получены во время службы в армии: Денис был чемпионом сухопутных войск ВС РФ по военному рукопашному бою. Знаю, что сейчас Денис подал встречный иск к бывшей жене, которая не дает ему видеться с детьми.

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