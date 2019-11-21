2019-11-21T15:45:04+03:00
Общество

«Обаял разведенок»: краснодарского альфонса, обманувшего не менее 15 женщин, задержали

Алексей Якуба с мая находится в СИЗО
Евгения ОСТРАЯ
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Алексей Якуба уже больше полугода находится в следственном изоляторе.Алексей Якуба уже больше полугода находится в следственном изоляторе.Фото: СОЦСЕТИ
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Любвеобильного краснодарца 35-летнего Алексея Якубу посадили в СИЗО по подозрению в целом «букете» из статей уголовного кодекса. Правда, поймать злодея, обманувшего не менее 15 женщин, смогли не сразу. Несколько лет он числился в федеральном розыске.

- Сейчас Якуба находится в следственном изоляторе. Задержали его в мае, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

Надо сказать, что схватить ловеласа-Якубу удалось быстрее, когда под дверями полицейских выстроилась очередь из обиженных им женщин.

- Правда, заявление свое я забрала. Мне сказали, что не удастся доказать то, что Якубе я отдала более 150 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» 30-летняя Катя. - Все же добровольно было. На доверии.

Катя счастлива в браке, но фантомные боли из-за обманщика Якубы присутствуют до сих пор

Катя счастлива в браке, но фантомные боли из-за обманщика Якубы присутствуют до сих пор

О том, почему четыре года назад девушка доверилась первому встречному по переписке в соцсетях, Катя вспоминать не любит.

- Я тогда была после развода и инсульта. Можете себе представить, в 26 лет остаться инвалидом, для которого даже ложка супа — неимоверная тяжесть. Замок на брюках самостоятельно застегнуть не могла. А тут нарисовался мужчина, такой заботливый, на все медицинские процедуры на машине возил.

К Кате Якуба пожаловал со своим другом - Стасом. Вот с ним-то у девушки и завязались романтические отношения. Но только, когда оба исчезли (по очереди), забрав с собой все ее золото и наличность на 80 тысяч рублей, она как будто прозрела.

- Они в паре просто работали. Теперь я это понимаю. Один добрый, другой обманщик. И менялись ролями по ситуации. Когда первым меня бросил Стас, Якуба пришел успокаивать и «открывать глаза» на товарища.

Причем, успеха в этом достиг такого, что Катя продолжила «выручать» деньгами просто так... Без любви и совместного проживания.

- Я помню, как в последний раз Якуба отвез меня на собеседование. И разговор у нас получился какой-то странный, не как обычно, - продолжает Катя.

Девушка искала работу. А Якуба грубо ее оборвал, что хромых никуда не берут.

- «Да кому ты нужна», сказал он. Меня тогда как током пронзило. Я вышла из машины и отправилась прямиком в отдел полиции, - говорит Катя. - Вечером он позвонимл мне и начал угрожать расправой. Видимо, полицейские уже знали, где его искать тогда. Закрутилось все.

"Послужной" список Якубы богат

"Послужной" список Якубы богат

Потом все затихло пока Катю в сети не нашла еще одна жертва обманщика. Уже тогда стало ясно, что масштаб его афер велик.

- Почти все девочки были после тяжелого развода. У Якубы будто чутье на таких было. Или база данных какая-то. Была даже женщина среди нас с больным ребенком, понимаете?! Он даже его не пощадил. Ничего святого, - душат Катю воспоминания. - А главное, красавцем не назовешь!

Причем, если бы все они, как и корреспондент «Комсомолки», просто «загуглили» имя Якубы, то бежали бы от него, как от чумы, сохранив имущество в целости.

Алексей Якуба — мошенник с большим «послужным списком». С 2005-го года, то есть еще с юношеских лет, он каждый год садился на скамью подсудимых по обвинению в «хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием». Правда, наказание было таковым, что он выходил из колонии, чтобы вновь в нее вернуться. К 30-ти годам Якуба так поднаторел на своих обманах, что менял и женщин и места ночлежки с завидной регулярностью. Именно это, по словам полицейских, помогло ему так долго скрываться от следствия.

Что касается Стаса, второго участника гоп-компании, то он вообще избежал гонений. Именно этот факт тревожит Катю больше всего.

Несколько лет Якуба числился в розыске. Его все время не могли найти

Несколько лет Якуба числился в розыске. Его все время не могли найти

- Я нашла его в соцсетях как-то. Помню, видела его данные в закладном листе из ломбарда, - говорит она. - Он благополучно живет в Санкт-Петербурге с женой и ребенком. Денег и колец моих он так и не вернул.

Она не бредит отмщением. После драматичных событий с участием ныне арестованного Якубы Катя уже дважды побывала замужем. От отсутствия мужского внимания она не страдает. Но хочет предупредить остальных.

Ловелас обманул не меньше 15 женщин

Ловелас обманул не меньше 15 женщин

- Недавно мою подругу так же обманул мужчина, - продолжает женщина. - Доверчивых дурочек, как я, еще хватает.

Следствие по Якубе длится уже больше полугода. Если доказать его вину правоохранителям удастся, то, с учетом всех судимостей, сядет он на этот раз всерьез и надолго.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодарский альфонс развел на деньги больше 15 женщин

Оказывается, Алексей Якуба давно числится в федеральном розыске по уголовному делу о мошенничестве, но его никак не могут найти (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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