«Обаял разведенок»: краснодарского альфонса, обманувшего не менее 15 женщин, задержали

Любвеобильного краснодарца 35-летнего Алексея Якубу посадили в СИЗО по подозрению в целом «букете» из статей уголовного кодекса. Правда, поймать злодея, обманувшего не менее 15 женщин, смогли не сразу. Несколько лет он числился в федеральном розыске.

- Сейчас Якуба находится в следственном изоляторе. Задержали его в мае, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

Надо сказать, что схватить ловеласа-Якубу удалось быстрее, когда под дверями полицейских выстроилась очередь из обиженных им женщин.

- Правда, заявление свое я забрала. Мне сказали, что не удастся доказать то, что Якубе я отдала более 150 тысяч рублей, - рассказала «Комсомолке» 30-летняя Катя. - Все же добровольно было. На доверии.

Катя счастлива в браке, но фантомные боли из-за обманщика Якубы присутствуют до сих пор

О том, почему четыре года назад девушка доверилась первому встречному по переписке в соцсетях, Катя вспоминать не любит.

- Я тогда была после развода и инсульта. Можете себе представить, в 26 лет остаться инвалидом, для которого даже ложка супа — неимоверная тяжесть. Замок на брюках самостоятельно застегнуть не могла. А тут нарисовался мужчина, такой заботливый, на все медицинские процедуры на машине возил.

К Кате Якуба пожаловал со своим другом - Стасом. Вот с ним-то у девушки и завязались романтические отношения. Но только, когда оба исчезли (по очереди), забрав с собой все ее золото и наличность на 80 тысяч рублей, она как будто прозрела.

- Они в паре просто работали. Теперь я это понимаю. Один добрый, другой обманщик. И менялись ролями по ситуации. Когда первым меня бросил Стас, Якуба пришел успокаивать и «открывать глаза» на товарища.

Причем, успеха в этом достиг такого, что Катя продолжила «выручать» деньгами просто так... Без любви и совместного проживания.

- Я помню, как в последний раз Якуба отвез меня на собеседование. И разговор у нас получился какой-то странный, не как обычно, - продолжает Катя.

Девушка искала работу. А Якуба грубо ее оборвал, что хромых никуда не берут.

- «Да кому ты нужна», сказал он. Меня тогда как током пронзило. Я вышла из машины и отправилась прямиком в отдел полиции, - говорит Катя. - Вечером он позвонимл мне и начал угрожать расправой. Видимо, полицейские уже знали, где его искать тогда. Закрутилось все.

"Послужной" список Якубы богат

Потом все затихло пока Катю в сети не нашла еще одна жертва обманщика. Уже тогда стало ясно, что масштаб его афер велик.

- Почти все девочки были после тяжелого развода. У Якубы будто чутье на таких было. Или база данных какая-то. Была даже женщина среди нас с больным ребенком, понимаете?! Он даже его не пощадил. Ничего святого, - душат Катю воспоминания. - А главное, красавцем не назовешь!

Причем, если бы все они, как и корреспондент «Комсомолки», просто «загуглили» имя Якубы, то бежали бы от него, как от чумы, сохранив имущество в целости.

Алексей Якуба — мошенник с большим «послужным списком». С 2005-го года, то есть еще с юношеских лет, он каждый год садился на скамью подсудимых по обвинению в «хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием». Правда, наказание было таковым, что он выходил из колонии, чтобы вновь в нее вернуться. К 30-ти годам Якуба так поднаторел на своих обманах, что менял и женщин и места ночлежки с завидной регулярностью. Именно это, по словам полицейских, помогло ему так долго скрываться от следствия.

Что касается Стаса, второго участника гоп-компании, то он вообще избежал гонений. Именно этот факт тревожит Катю больше всего.

Несколько лет Якуба числился в розыске. Его все время не могли найти

- Я нашла его в соцсетях как-то. Помню, видела его данные в закладном листе из ломбарда, - говорит она. - Он благополучно живет в Санкт-Петербурге с женой и ребенком. Денег и колец моих он так и не вернул.

Она не бредит отмщением. После драматичных событий с участием ныне арестованного Якубы Катя уже дважды побывала замужем. От отсутствия мужского внимания она не страдает. Но хочет предупредить остальных.

Ловелас обманул не меньше 15 женщин

- Недавно мою подругу так же обманул мужчина, - продолжает женщина. - Доверчивых дурочек, как я, еще хватает.

Следствие по Якубе длится уже больше полугода. Если доказать его вину правоохранителям удастся, то, с учетом всех судимостей, сядет он на этот раз всерьез и надолго.

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