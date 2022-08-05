Море стало теплым Фото: Виктор КЛЮШКИН

Температура воды воды в Черном море 5 августа 2022 года прогрелась до комфортных значений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщает, что уже сейчас ее можно назвать тропической.

- Сейчас, по нашим данным, температура моря +27 градусов. Погода на юге страны наконец стабилизировалась, наступила жара. В августе обычно вода достигает своих пиковых значений, - уточнил Роман Вильфанд.

В Сочи вода прогрелась до +25 градусов, в Геленджике, Туапсе — до +26 градусов, в Анапе — до +27 градусов.

Надо сказать, в Краснодарском крае пока действует штормовое предупреждение, и возможность дождей и гроз синоптики не исключают, но стабильно жарко до +31.

К слову, по прогнозу впереди – самый спокойный месяц за полгода.

- Ожидаем самый теплый месяц за лето, – говорят синоптики.

Но погода в крае слишком переменчива. Она меняется по минутам. Сложно даже составить прогноз на день, не говоря уже о месяце.

По словам экспертов, отметки +32...+34 градуса на термометрах будут держаться весь месяц. Разве что сбросят пару делений во время дождей. Но и это временно.

- Символично, что самым теплым днем за месяц станет 31-е число, – смеются метеорологи. Тогда воздух прогреется до 36 градусов.

А уже затем начнется спад.