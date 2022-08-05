Ни лицензии, ни ветеринарного паспорта. Пляжные фотографы обрезали крылья попугаю под Геленджиком

Очередной жертвой пляжных фотографов стал попугай в Архипо-Осиповке. Мужчины, которые зовут туристов сделать пару снимков за умеренную плату, подрезали птице крылья, чтобы она не смогла улететь. Теперь сине-желтый ара вынужден передвигается только пешком.

- Владельцы «животных для фото» не имеют лицензий на деятельность, у них нет ветеринарных паспортов на животных, - рассказала «КП» - Кубань» туристка Екатерина Горбунова. – Но незаконная деятельность – это цветочки. Налицо жестокое обращение с птицей и обезьяной. Экзотические животные проводят целый день на жаре, зарабатывая для хозяина.

Центром «бизнеса» фотографов становятся людные места. В Архипо-Осиповке они работают в основном на набережной и завлекают отдыхающих. Но не все туристы рады такой услуге и обращаются в полицию.

- За лето было зарегистрировано 7 материалов проверки по жестокому обращению с животными. К ответственности привлечены 29 человек, они заплатят штрафы. Также 16 дел о предоставлении услуг в неположенном месте переданы в администрацию Архипо-Осиповки, - прокомментировали в пресс-службе ОМВД по Геленджику.

Правоохранители каждый день выходят на рейды. Только фотографы все равно появляются, как грибы после дождя. Штрафы им не страшны – за сезон они могут отбить все издержки и заработать неплохие деньги.

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