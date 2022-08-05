Еноты устроили погром в отеле Анапы

Зверьков постоялец нашел в туалете и обомлел. Фото: скриншот видео

Постоялец одного из отелей Анапы едва устоял на ногах, когда зашел в туалет в номере и нашел там сразу четырех енотов. Они резвились в унитазе, играли с ершиком и не обращали внимания на присутствие человека.

Только когда включилась камера мобильного телефона, они повернули головы в сторону двери.

- Это не милые животные - банда настоящая, - говорит хозяйка гостиницы. - Напугали постояльцев, устроили хаос.

К слову, это уже не первый случай, когда еноты - незваные гости жилища человека. Недавно о семейке енотов, поселившихся на балконе четвертого этажа, рассказывал житель Новороссийска.

Он не ведает, как им удалось пробраться в его девятиэтажку в центре города-героя, но на балконе ребята устроились, судя по всему, надолго.

- Навели бардак и уходить не собираются, - рассказывал мужчина.

Пока пострадавшие только умиляются и не идут на кардинальные меры, дожидаясь, что зверьки с невинными глазами выселятся добровольно. Но не исключено, что придется задействовать специальные службы.

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