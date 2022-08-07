На Кубани парочка шокировала публичными ласками у Вечного огня

Поведение молодых людей шокировало жителей Апшеронска. Фото: t.me/life_apsheronskk

Вечный огонь в Апшеронске – знаковое место. У мемориала проходят митинги, посвященные событиям Великой Отечественной войны и назначают свидания местные молодые люди. Вот и очередная парочка решила встреться у Вечного огня в центре города. Но только их поведение шокировало всех, кто отказался на площади в этот момент.

- Мой ребенок попросил купить цветы, чтобы отнести на Вечный огонь и почтить память погибших. Пошли вместе, а там увидели лежащую неподалеку парочку, - цитирует паблик "Life_apsheronskk" местную жительницу, которая стала свидетельницей.

По словам очевидцев, молодые люди вели себя совершенно бесстыже.

- Так что ни делали… В общем, делали они, а нам стыдно было, - заключила женщина.

В братской могиле на площади покоятся 1980 воинов Советской Армии, взятых в плен и расстрелянных немцами в 1943 году. На территории района с 14 августа 1942 года по 27 января 1943 года развернулись события Туапсинской оборонительной операции, которая была частью битвы за Кавказ. Старожилы района помнят те страшные бои и поэтому очень расстроились из-за поведения подрастающего поколения.

- Никогда не думала, что это место для веселья или вот такого досуга. Они просто бесятся на Вечном огне. Это же полная деградация, - высказывают свое мнение жители Апшеронска.

Действия апшеронской парочки, которая решила предаться любви рядом с воинским мемориалом, может быть расценено как осквернение памяти павших защитников.

- Заявлений по данному факту в полицию не поступало, однако сотрудниками ОМВД России по городу Апшеронску проводится проверка по факту выявленного материала в социальных сетях. Устанавливаются участники инцидента, а также все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Если же факт осквернения памяти павших красноармейцев будет доказан, то молодых людей могут ждать большие неприятности.

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