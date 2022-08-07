«Сметает все на своем пути». Отдыхающих на пляже в Геленджике испугал внезапный ураган

Круги разбросало по всему пляжу. Фото: @gelendgik

В выходные на Геленджик обрушилась непогода. В субботу, 6 августа, на курорте прошел дождь. Некоторые районы были затоплены. А в воскресенье, 7 августа, очевидцы сняли на видео ураган, который сносил все на своем пути.

Сильные порывы ветра образовались на побережье. В море появились волны, через которые с радостью начали перепрыгивать дети. Правда, на берегу уже было не до шуток. Ураган сносил все на своем пути.

Матрасы, зонтики и надувные круги разбросало в разные стороны. Некоторые вещи унесло на соседний пляж через высокий забор. А один круг зацепился за ограждение и хозяин сразу побежал его снимать.

- Сметает все на своем пути! В один момент подумала, что улечу вместе с покрывалом, - рассказывает туристка.

Люди в страхе начали выбегать из моря. Кто-то бежал за детским надувным кругом, кто-то искал полотенца и лежаки. Летали даже пляжные сумки. Одному из туристов прилетел в лицо крем от загара.

- Летают круги, сумки. Такие жуткие порывы ветра! Вот это ураган разыгрался! Все полетело: матрасы, все эти круги, подстилки. Офигеть! – не сдерживает эмоций один из туристов.

Порывы ветра достигали 14 м/с. По шкале Бофорта, это крепкий штиль. При таких показателях гнутся стволы деревьев, трудно идти против ветра. А на море волны громоздятся и гребни срываются.

При этом на ясном небе только два-три облачка. Яркое солнце слепит глаза и нет намеков на непогоду. Температура воздуха составляет +32 градуса, а море прогрелось до +28.

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