Трагедия произошла, когда из-за непогоды отключилась канатная дорога. Фото: Евгения СОРОКА

В обстоятельствах гибели 47-летнего туриста Максима Е. из Уфы сейчас разбираются следователи. Мужчина погиб от удара молнии в горах Сочи.

Очевидцами трагедии стали десятки отдыхающих, которые находились на вершине горного хребта Аибга. Маршрут этот популярный среди туристов. Добраться на высоту можно пешком или на канатной дороге, что курсирует ежедневно.

В тот день вместе с сотнями отдыхающих на вершину поднимался и Максим. Вместе с компанией друзей он приехал из Уфы. На Красной Поляне они хотели увидеть живописные пейзажи. Самые захватывающие виды открываются с отметки 2100 метров над уровнем моря.

Добраться сюда мужчины рассчитывали на канатке. Они хотели прогуляться по смотровой площадке, сделать несколько снимков. Однако небо начали затягивать тучи, пошел дождь. По громкоговорителю объявили о том, что погода ухудшилась, в связи с этим канатная дорога в целях безопасности прекратила работу. Часть людей решила укрыться в кафе и переждать непогоду, а другие туристы решили спуститься пешком. А Максим в этот момент решил самостоятельно подняться на вершину.

Мужчина приехал в Сочи на отдых с друзьями.

- Они шли вверх по тропе на открытой местности. Предупреждение о надвигающейся грозе уже было по громкой связи, - рассказывают очевидцы. - Разряд произошел на тропе между «Цирком 2» и «Цирком 1». Помимо него пешком поднимались еще десятки людей.

- Мы поднялись в «Реликтовый лес» (1400–1500 метров над уровнем моря – Авт.), там дождя еще не было. Но был на вершине. Мы забежали в кафе, а тут как раз громыхнул, как хлыст, этот единственный разряд, - говорит один из очевидцев.

Молния попала в Максима.

По предварительной версии, мужчину поразил разряд, когда он воспользовался телефона во время непогоды.

- Мужчина тут же рухнул на землю и не подавал признаков жизни. Его пытались реанимировать, но это было уже невозможно, - говорит один из очевидцев трагедии.

Как рассказывали друзья правоохранителям, Максим буквально на секунду вытащил мобильный телефон из кармана, как вдруг его поразила молния.

- При пешем спуске в районе горного хребта Аибга, мужчину поразила молния, в результате чего пострадавший получил электрический разряд, несовместимый с жизнью, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказывают очевидцы, в руках у погибшего туриста они тоже видели телефон, который, предположительно, и «притянул» молнию.

- Удар можно получить, если находишься под отдельно стоящими деревьями или на крышах зданий под линиями электропередачи, или на открытой местности, но при этом используешь телефон, - сказали «КП» - Кубань» в спасательной службе. – Скорее всего, турист получил электротравму как раз из-за несоблюдения правил безопасности.

НА ЗАМЕТКУ

Как вести себя во время грозы

В любом школьном учебнике написано, что любой генератор или приемник, создающий магнитное, поле может привлечь разряд к себе. А значит, сотовый телефон во время грозы не стоит использовать.

- Лучше всего перестраховаться и на время непогоды вообще выключить его, - советуют спасатели.

Погибший турист мог сохранить себе жизнь, если бы пожертвовал сотовым телефоном, отложил его куда-то в сторону.

- Опасность в грозу могут нести высокие здания и сооружения, столбы и выступающие металлические части каких-то объектов, - говорят в краевом ГУ МЧС. - Если человек попал в непогоду, спасатель рекомендует укрыться в стационарном здании подальше от окон и электрических приборов.

Кроме того, спасатели предупреждают, что купаться во время грозы также опасно. А еще важно избегать всевозможных вышек, металлических конструкций, ретрансляторов — всего, что существенно возвышается над рельефом местности.

Если же человек оказался на открытом пространстве, то единственный вариант уменьшить вероятность попадания молнии — спрятаться в низине, сесть или лечь на землю. Можно спрятаться и в машине, но следует избегать контакта с металлическими частями автомобиля.

Родственникам о трагической смерти Максима уже сообщили. Тело туриста планируют транспортировать на родину, однако, когда это удастся сделать, пока не ясно. Известно, что в Уфе у погибшего мужчины остались дети, с женой он был в разводе.

«Комсомолка» выражает соболезнования близким погибшего.

C ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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