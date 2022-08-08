Экс-депутату из Новороссийска дали 3,5 года тюрьмы за мошенничество почти на 3 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Новороссийске вынесли приговор экс-депутату Михаилу Ерохину. Его обвиняли в мошенничестве более чем на 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в августе 2020 года бывший депутат городской Думы шестого созыва, справедливорос, зарегистрированный кандидатом в депутаты городской Думы седьмого созыва, предложил сделку замглавы мэрии Новороссийска.

- Он предложил возможность заключить с кандидатами в депутаты городской Думы седьмого созыва, выдвинутыми партией, договоренности, согласно которым последние во время проведения выборов не будут направлять своих наблюдателей на избирательные участки, создавать провокаций и препятствовать проведению выборов, - сообщили в Следкоме РФ.

Кроме того, условием сделки было снять по собственному желанию несколько зарегистрированных кандидатов и отказаться от агитаций по своему избирательному округу. За все махинации он просил 2 миллиона 850 тысяч рублей – деньги он собирался передать другим кандидатам. Вместо же крупной суммы он предлагал предоставить ему права на семь реклам в центре Новороссийска и на аренду участка.

В то же время выполнять обязательства Михаил Ерохин не собирался – подсудимый никак не мог повлиять на решения кандидатов.

Тем временем замглавы мэрии согласилась, параллельно сообщив в правоохранительные органы. Ерохина задержали при передаче денег сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. В суде экс-депутат вину не признал.

- Суд признал Михаила Ерохина виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.