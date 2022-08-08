На Кубани осудят отца, который связывал, избивал и заставлял спать в скотнике четверых детей

Мужчина ответит перед законом за то, что жестоко обращался с детьми.

На Кубани перед судом предстанет 57-летний отец, который связывал, избивал и заставлял спать в скотнике четверых детей. Об этом сообщают в прокуратуре региона. Напомним, о семье, которая мучилась от папаши-тирана, стало известно в конце июня 2022 года. Соседи постоянно жаловались на скандалы в их доме, не раз говорили о том, что дети живут в грязи. Нищенское существование малышей заставило местные органы опеки взять их на контроль. Правда, через некоторое время с учета их сняли, а вот глава семейства стал распускать руки пуще прежнего.

В итоге детей забрали из семьи и отправили на реабилитацию в социальный центр. А на отца-мучителя возбудили уголовное дело. И вот расследование его окончено. 57-летний мужчина скоро ответит перед законом.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в надзорном ведомстве.

Напомним, что после случившегося в пресс-службе Следственного комитета Кубани сообщили - из-за общественного резонанса глава краевого СК Андрей Маслов поручил передать уголовное дело из полиции в следственные органы для его дальнейшего расследования.

На данный момент следствием установлено, что 57-летний местный житель, являясь отцом четырех несовершеннолетних детей в возрасте от девяти до 14 лет, систематически не исполнял родительские обязанности.

- Он злоупотреблял спиртными напитками, применял насилие в отношении них, - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

А в июне 2022 года в целях наказания связывал веревками дочерей 12 и 14 лет. Из страха перед отцом дети с матерью ночевали в сарае вместе с домашним скотом.

- Уголовное дело направлено мировому судье 187-го судебного участка Отрадненского района для рассмотрения по существу, - добавляют в прокуратуре края.

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