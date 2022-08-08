Жгучие медузы кишат на побережье Черного и Азовского морей из-за изменения климата

Жгут корнероты Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждый год берег Азовского, а теперь и Черного морей местами превращается в суп из экзотических морских животных. Огромное количество медуз разного колибра прибивает к берегу, превращая его в кисель. Но главная неприятность - вода из-за концентрации "стрекающих" водоплавающих превращается в едкое болото, от соприкосновения с которым обжигает кожу.

Ученые высказали свою точку зрения, почему медуз в морях становится все больше и как можно избежать неприятных ощущений от встречи с ними.

- В наших водах водятся такие медузы, как аурелия и корнерот. Наверняка многие научились их различать. У корнерота "юбочка" с фиолетовой каемочкой, аурелия же белая и прозрачная. Первая вызывает ожог при соприкосновении, а встречи с аурелией вы, скорее всего, даже не заметите, - поясняет кандидат биологических наук Алексей Тихонов.

Он считает, что нашествие медуз объясняется изменением климата.

- Связано это с аридизацией. Это комплекс процессов уменьшения степени увлажнения территорий, который вызывает сокращение биологической продуктивности экосистем за счет уменьшения разницы между осадками и испарением, - говорит он. - Корнероты питаются различным планктоном, который находится в теплом Азовском море в большом количестве, поэтому эти медузы стали активно размножаться здесь.

Жгучие медузы уходят на дно только во время шторма.

Но ученые предлагают, как вариант, оберегать туристов на пляжах от встречи с медузами, натянув сетку.

- Это не позволит им попадать в акваторию, - говорит Алексей Тихонов.

Если трогали медузу, даже неживую - ополосните руки, на них могут остаться стрекательные клетки, и если потереть ими глаза - ожог обеспечен.

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