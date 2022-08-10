Инициатива депутата Госдумы может уничтожить рынок наружной рекламы

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев провел круглый стол с представителями рекламной отрасли Краснодарского края, на котором в очередной раз обсудили законопроект «О рекламе», прошедший в ГД первое чтение.

Вредная инициатива

Поправки в закон «О рекламе», которые на рассмотрение Государственной думы внес депутат от «Единой России» Артем Кирьянов, предполагают создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.

8 июля законодательную инициативу зарегистрировали в базе документов Госдумы, ее рассмотрение состоялось на внеочередном заседании нижней палаты 15 июля.

Представители большинства парламентских партий не поддержали поправки, некоторые депутаты даже назвали их вредными и губительными для рекламной отрасли. Даже среди депутатов «Единой России» единодушия по этому вопросу не было.

Законопроект также раскритиковали в Федеральной антимонопольной службе и в ряде отраслевых и бизнес-объединений. Специалисты антимонопольного ведомства увидели в нем признаки ущемления конкуренции, поскольку весь рынок наружной рекламы и интернет-объявлений, согласно инициативе, будет контролировать одна частная компания.

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

Дыра в бюджете

Дмитрий Гусев, открывая круглый стол, отметил, что этот законопроект не должен был проходить первое чтение, потому что вызвал у депутатов слишком много вопросов.

В конце июля в Государственной думе прошел круглый стол, на котором присутствовали не только парламентарии, но и представители рынка рекламы, деловых объединений, а также Федеральной антимонопольной службы.

Участники встречи выразили единое мнение, что законопроект нежизнеспособен и в таком виде существовать не может. Однако его планируется рассмотреть во втором чтении, следовательно, отметил Гусев, необходимо разработать соответствующие поправки. В частности, он собирает предложения от игроков рынка рекламы, которые планирует озвучить на заседании ГД, которое по плану состоится в сентябре.

Директор краснодарского филиала компании Gallery Алексей Карасев на состоявшейся накануне встрече, также посвященной законопроекту с поправками в закон «О рекламе», отмечал, что его принятие приведет к разрушению отрасли, увольнению тысяч высококвалифицированных специалистов, а также снижению доходов муниципальных бюджетов.

В свою очередь, заместитель председателя Городской думы Краснодара Геннадий Уфимцев отметил, что город получает порядка 70 млн рублей в год за эксплуатацию рекламных конструкций. Эти деньги идут в том числе на выполнение социальных обязательств. В сложившихся экономических условиях потеря этих средств станет ощутимой.

Более того, создание единого оператора приведет к монополизации рынка, что говорит о лоббировании чьих-то интересов. Институт конкуренции нарушать нельзя, поскольку это может создать негативный прецедент и в других сферах. Если и вводить монополию, то только в пользу государства, добавил Уфимцев.

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

Крах отрасли

Алексей Карасев отметил, что создание единого оператора приведет к краху отрасли. Малый и средний бизнес не выживут, поскольку рентабельность отрасли резко упадет.

Отдельные опасения в законопроекте вызывает отсутствие обязательного согласования точек размещения рекламных поверхностей с местной администрацией. Директор краснодарского филиала компании Gallery отметил, что игроки рынка в этом вопросе работают с муниципальной властью.

Единый оператор, согласно текущей редакции законопроекта, может устанавливать рекламные поверхности в том числе и в исторической части города, что негативно повлияет на его облик.

Еще один важный аспект, который затронул Алексей Карасев, - соблюдение ГОСТа при установке рекламных конструкций. Единый оператор сможет им пренебречь, что станет угрозой безопасности местных жителей, а также их имущества.

Вызывает сомнение и аргумент, который используют в качестве основного при обосновании необходимости принятия законопроекта. По словам Карасева, прецедентов взлома и трансляции на цифровых экранах информации, которая может нанести вред государству, не было. При этом, по его словам, взломать единую систему будет проще как раз из-за ее централизованности, а в случае ее успешного взлома противоправный контент распространится по экранам по всей стране.

Сопредседатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Вахтанг Кочо выразил мнение своих коллег по объединению предпринимателей и сообщил, что организация выступает против принятия законопроекта.

Он выразил согласие с мнением, что рекламная отрасль будет уничтожена, малые и средние формы предпринимательства просто не смогут выжить при условии создания единого оператора. Рынок уже отреагировал на законодательную инициативу приостановкой инвестпрограмм из-за неопределенности, которую она вызывает.

Фото: Иван ДЕМИДЧЕНКО

Уродование городов

Ограничение отраслевого местного законодательства приведет к утрате исторического облика городов, так как единый оператор получит право устанавливать щиты в том числе и на объектах культурного наследия. Это прямое вмешательство в дела местного самоуправления, так как законопроект не предполагает согласования мест для конструкций с администрацией, добавил Кочо.

В круглом столе также принял участие ряд представителей рекламного рынка Сочи, которые отметили, что выступают резко против принятия законопроекта. Компании направили открытые письма с просьбой отклонить законопроект в адрес президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и других.

В заключение Дмитрий Гусев сообщил, что примет участие в съезде Союза операторов наружной рекламы, который состоится в Москве 10 августа. По его словам, в съезде также примут участие представители рынка, отраслевых ассоциаций и бизнес-объединений.