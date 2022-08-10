Не пристегнули сап к ноге: В Черном море на свидании погибла 23-летняя девушка

Поклонники водных вилов спорта часто пренебрегают правилами безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедией завершилось свидание молодых людей в Анапе. Парень очень хотел произвести впечатление на 23-летнюю красавицу Настю. Он пригласил девушку прогуляться, но не по набережной, а на сапах по морю. Для большей романтики сап был выбран один.

То ли из-за излишней самоуверенности, то ли просто по невнимательности, но молодой человек нарушил главное правило безопасности – он не пристегнул страховочным тросиком сап к ноге. Пренебрегла парочка и прогнозом погоды, а в тот день в Анапе дул отжимной ветер. Знающие люди в курсе его коварства – он способен подхватить у берега надувные матрасы с людьми и унести далеко в море. К сожалению, эти ошибки стоили жизни 23-летней Анастасии.

Уже далеко от берега у молодого человека из-под ног унесло доску. Юноша пытался догнать сап, но безуспешно. Терпящих бедствие молодых людей заметил инспектор заповедника "Утриш" во время патрулирования акватории.

- Исполняющий обязанности директора заповедника Олег Чихачев отдал распоряжение о начале спасательной операции. В район поисков направили два судна. Через полчаса капитан одного из катеров сообщил, что обнаружил в воде парня с девушкой в состоянии сильного истощения, - в пресс-службе заповедника «Утриш» рассказали, что на молодых людях не было спасательных жилетов.

Молодые люди были оперативно подняты на борт судна и доставлены на берег. Парень находился в сознании, с признаками переохлаждения и сильной усталости. Настя признаков жизни не подавала. Прибывшие на место трагедии медики констатировали ее смерь.

Напомним, «КП» - Кубань» уже писала о похожей истории. Инспектор заповедника «Утриш» Виталий Куклин 2 августа во время патрулирования заметил на горизонте на расстоянии трех километров от берега черную точку. Присмотревшись в бинокль, мужчина понял – его опасения подтвердись, там действительно терпели бедствие люди.

- Не раздумывая, Виталий бросился на помощь к тонущим. Мужчина и женщина с трудом держались на одной сап-доске, ослабевшие от безуспешной борьбы со стихией. Средств связи у пострадавших не было. Инспектор предпринял попытку эвакуировать людей на своё плавсредство - гидроцикл, но погодные условия не позволили это сделать. Отбуксировать пострадавших удалось на их же на доске до береговой линии Большого Утриша, - рассказали в пресс-службе заповедника «Утриш».

Туристов удалось спасти. Их доставили на берег в состоянии сильного истощения, но по словам медиков, на восстановление потребуется не более пары дней.

К сожалению, из этого случая отдыхающие в Анапе не сделали верных выводов. Молодые люди, желающие хлебнуть адреналина, продолжают пренебрегать прогнозами погоды и правилами безопасности.