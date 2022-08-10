35 тяжелобольных детей признаны пострадавшими от халатности замминистра здравоохранения Краснодарского края

Лариса Кадзаева. Фото: скриншот

Бывшая замглавы кубанского минздрава Лариса Кадзаева более полугода является фигурантом уголовного дела. Чиновницу обвиняют в халатности. Женщина была ответственна за закупки лекарственных средств и медицинских изделий, в которых нуждались тяжелобольные жители Краснодарского края. Однако к своим обязанностям Лариса Георгиевна относилась недобросовестно. Больные месяцами не могли получить жизненно необходимые препараты.

- В настоящее время по уголовному делу признано 39 потерпевших, которые своевременно не могли получить государственную помощь. Важно, что 35 из них – дети с орфанными заболеваниями. Эти лекарства им были необходимы по жизненным показателям, - сообщили новые детали расследования в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Родители детей смогли обратить внимание правоохранительных органов на проблему с поставками препаратов. Только после вмешательства глав российского и кубанского следкомов, больные начали получать медицинские препараты.

- На Кубани почти 1 миллион человек нуждается в льготных лекарствах. За последние пять лет финансирование на закупку лекарственных средств и медицинских изделий выросло на 5 миллиардов рублей, это почти в два раза больше, чем до 2017 года. Во многом это благодаря работе следственного управления СКР по краю, - министр здравоохранения региона Евгений Филиппов признает, что еще не все проблемы в обеспечении некоторыми медикаментами в крае решены. – Но все несовершеннолетние необходимыми лекарствами будут обеспечены в полном объеме.

Среди тех, кто не мог добиться лечения, – маленький краснодарец Марк Угрехелидзе. Врачи в два года поставили мальчику сложный диагноз – спинально-мышечная атрофия. Мальчик угасал на глазах родителей, которые долгое время обивали пороги медучреждений в поисках лечения для сына. Марку был назначен дорогостоящий препарат «Спинраза», однако в министерстве здравоохранения Краснодарского края его родителям помочь с ее приобретением отказались.

С такими же отказами столкнулась семья еще одного маленького жителя краевого центра, Вани Котова. Вместо назначенной «Спинразы» родные мальчики получали кипу отписок из местного минздрава.

- Мы начали добиваться "Спинразы", как только стал известен диагноз. По идее, ее нам сразу должны были начать колоть - в конце 2020 года мы даже выиграли суд по этому поводу. Но вместо лекарства получали от регионального минздрава кучу отписок, - рассказывала тогда Наталья Котова.

В 2022 году оба ребенка прошли лечение другим препаратом – «Золгенсма», который был введен им за счет благотворительного фонда «Круг добра».