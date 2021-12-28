В отношении первого замглавы минздрава Кубани завели уголовное дело за халатность с лекарствами для тяжелобольных людей

В отношении замглавы Минздрава Кубани возбуждено уголовное дело. Фото: Яндекс.карты

В Краснодарском крае в поле зрения сотрудников прокуратуры попала чиновница из регионального министерства здравоохранения. Известно, что женщина занимает высокий пост в структуре и отвечает за обеспечение лекарственными препаратами лиц, страдающих спинальной мышечной атрофией. Как сообщили в следкоме Краснодарского края, замглавы минздрава отказала в жизненно важных препаратах людям, имеющим право на получение государственной социальной помощи. Проверкой инцидентов занялись также и в краевой прокуратуре.

- Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя министра здравоохранения Краснодарского края. Ее подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) - сообщили «КП»-«Кубань» в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Среди тех, кто по вине чиновницы не мог получить полноценное лечение – 16 несовершеннолетних. В тяжелую ситуацию, с которой столкнулись семьи детей, больных СМА на Кубани, год назад даже вынуждены были вмешаться российские кинозвезды. В начале февраля 2021 года актриса Алена Хмельницкая записала видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Она попросила главу региона найти средства на спасение шести детей, которые страдают этим редким генетическим заболеванием.

- Многие дети со СМА не получают препарат поддерживающей терапии «Спинраза», который является жизненно важным. Детки умирают с редким диагнозом только потому, что в Краснодарском крае это лекарство, гарантированное государством бесплатно, закупают только по вступившим в силу судебным решениям, - написала в Instagram Хмельницкая.

Тогда в местном минздраве сообщили, что стараются максимально оказать помощь детям и все малыши с этим заболеванием находятся под контролем медиков и получают своевременную медицинскую помощь.

- Сейчас начинают полноценно работать механизмы государственной помощи таким детям, и мы рассчитываем, что в скором времени лечение, очень дорогостоящее, будут получать все дети с таким диагнозом, - сообщили тогда «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Однако это не соответствовало действительности. Семья полуторагодовалого краснодарца Вани Котова с рождения сына не могла добиться внимания властей. У мальчика СМА первого типа - самого тяжелого.

- Мы начали добиваться "Спинразы", как только стал известен диагноз. По идее, ее нам сразу должны были начать колоть - в конце 2020 года мы даже выиграли суд по этому поводу. Но вместо лекарства получали от регионального минздрава кучу отписок, - рассказала Наталья Котова.

Чиновники просили подождать, когда в регион поступит финансирование. В ведомстве отметили, что на лечение таких малышей в год региону нужно около 2 млрд рублей. Официально, из 57 малышей с редким заболеванием только двое получали лечение «Спинразой».

За эти проволочки и некорректное общение с семьями чиновнице теперь придется ответить. В прокуратуре уточнили, что уголовное дело находится на контроле ведомства. О мере пресечения в отношении заместителя министра не сообщается.

В целом, по данным прокуратуры Краснодарского края, в льготных лекарствах нуждается 1 млн жителей региона. Среди них с инвалидностью 540 тысяч жителей региона, еще 600 человек страдают орфанными, то есть редкими, заболеваниями. Однако финансирование расходов на обеспечение льготными лекарствами в регионе в наступающем 2022 году сократится с 8 до 7,6 млрд руб. Из этой суммы 2 млрд руб. выделят из федерального бюджета, 5,6 млрд руб. – из краевого.

- По результатам рассмотрения письма прокуратуры края министерству здравоохранения края поручено дополнительно провести и представить анализ реальной потребности лекарственного обеспечения с целью последующего рассмотрения вопроса о дополнительном финансировании на очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края в феврале 2022 года, - сообщили «КП»-«Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.