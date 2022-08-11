Бывшего главного архитектора Сочи отдадут под суд за взятку в 75 млн рублей и разрешение строить отель в лесу

Сергей Добромыслов

Дело бывшего главного архитектора Сочи следователи передали в суд. Сергея Добромыслова и его 51-летнего подельника обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

- В зависимости от роли каждого мужчины они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ). Кроме того, 51-летнему фигуранту также предъявлено обвинение в 5 эпизодах покушения на мошенничество (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ) и 2 эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что осенью 2020 года гендиректор одной из строительных компаний сообщил 50-летнему мужчине, что хочет построить апартаменты в Адлерском районе. Фигурант сказал, что за 75 миллионов рублей, которые он передаст директору департамента архитектуры и градостроительства, можно ускорить оформление и выдачу необходимых для строительства документов.

При этом ему пригрозили, что если откажется, строительство комплекса станет невозможным. Застройщик согласился и через несколько месяцев передал 3 миллиона 750 тысяч рублей. Но позже обратился с жалобой в компетентные органы.

- Вечером 30 апреля 2021 года в одном из кафе города заявитель передал чиновнику и его знакомому вторую часть требуемой взятки – 20 миллионов рублей. После этого получателя задержали оперативные сотрудники ОЭБиПК УВД Сочи, - уточнили в СУ СК РФ по региону.

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы переданы в Центральный районный суд Сочи.

- Оба обвиняемых находятся под стражей, - уточнили в ведомстве.