Бузова вышла топлес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга Бузова уже больше недели отдыхает в Сочи. Накануне певица решила показать вид из своего отеля. Правда, сделала это не совсем ординарным способом.

Видео, опубликованное Ольгой Бузовой в соцсетях, шокировало фанатов. Певица элегантно прошлась на носочках по своему номеру в одном халатике. Выйдя на балкон, Бузова сначала оголила свои плечи, а после и вовсе решила опустить халат до поясницы.

- Наконец-то я добралась до отеля! – пишет певица.

Звездная гостья топлес позировала на камеру на фоне гор и завораживающих видов. А после - покачала головой в разные стороны, чтобы ее волосы красиво разлетались в замедленной съемке.

- Забавно. Высотка вроде не очень большая, там машины внизу, грузовики, люди работают, а тут обнаженные богини на балконах, - комментируют видео фанаты певицы. – Представляю, как обалдели водители на техтранспорте.

Другие фанаты восхищались красотой и грациозностью певицы: «Олечка, не слушай завистников! Ты прекрасна», «Какая красивая спина», «Ты такая стройненькая, красавица! Хорошего отдыха».

Некоторые сравнили обнаженные видео и фотографии Бузовой с полуголыми фото певицы Бритни Спирс, которые она часто публикует в сети.

К слову, Ольга Бузова поделилась своими планами на ближайшие дни. Певица собирается дышать горным воздухом, молчать, наполняться максимально морально и эмоционально, наблюдать за тем, как плывут облака, заниматься спортом, впитывать все от природы и зарядиться по полной.

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