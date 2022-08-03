Ксения Собчак купила пентхаус в проблемном долгострое Сочи, который открывала перед смертельным ДТП

Собчак купила недвижимость в Сочи. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак купила пентхаус в одном из самых дорогих домов Сочи. Об этом рассказал известный блогер Антон Суворкин. Эта элитная многоэтажка находится в самом сердце курорта.

Стоит сказать, что телеведущая приобрела шикарные апартаменты в доме, который ранее считался одним из проблемных долгостроев города. Именно этот жилой комплекс долгое время не мог выдать ключи своим покупателям.

Застройщик затянул все сроки. К тому же, постоянно менялся собственник. Дело дошло до того, что проблему с домом взяла на контроль администрация региона. Только после этого жилой комплекс смогли достроить.

Сдать дом в эксплуатацию должны были еще в 2014 году, но все работы завершились только в октябре 2021-го.

К слову, долгожданное открытие было громким. По случаю такого события застройщик устроил корпоратив. Именно его вела Ксения Собчак вместе с Игорем Верником, а затем угодила в смертельную аварию на трассе по пути в аэропорт.

Дом, где Собчак купила пентхаус. Фото: https://sun-city.su

Кстати, тогда Ксении Собчак за то, чтобы она веселила народ, заплатили 8 млн рублей. А спустя почти год телеведущая купила в этом же доме шикарный пентхаус.

По словам ютубера, Ксения Собчак купила недвижимость за 1,5 млрд рублей. Пентхаус имеет внушительные размеры - его площадь 1450 квадратных метров. Стоимость одного «квадрата» в самом дорогом жилом комплексе Сочи космическая - 1 млн (!) рублей.

Жителям комплекса предоставлен собственный пляж, большая территория с благоустроенными детскими площадками, парками и парковками. Здесь даже есть площадка для выгула собак. Также владельцы недвижимости в доме-курорте могут посещать собственные спа-комплекс, бассейн, теннисный корт.