Проблемный ЖК «Сан-Сити» в Сочи ввели в эксплуатацию

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В Сочи завершили строительство ЖК «Сан-Сити». Многоэтажный комплекс на 568 квартир был признан проблемным. О введении в эксплуатацию сообщил накануне вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко в своем Instagram-аккаунте.

Так, завершить работы на объекте, расположенном на Курортном проспекте, 108, планировалось в конце 2014 года. Но застройщик не выполнил обязательства. В течение нескольких лет рассматривался вопрос завершения работ.

Накануне строительство жилого комплекса завершено, а администрация выдала разрешение на эксплуатацию дома. Дольщики вернули права на 568 квартир.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в крае еще два долгостроя для обманутых дольщиков достроят инвесторы. Многоэтажки находятся в Краснодаре и Туапсинском районе.