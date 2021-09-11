На Кубани два долгостроя для обманутых дольщиков достроят инвесторы

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В Краснодарском крае за возведение долгостроев обманутых дольщиков возьмутся инвесторы. Запланировано завершить работы в многоквартирных домах Краснодара и Туапсинского района. Проблему жильцов, столкнувшихся с мошенниками, обсудили накануне на межведомственном совещании под руководством вице-губернатора Андрея Алексеенко.

В Краснодаре проспонсируют жилой комплекс «Наследие». А в Туапсинском районе завершат стройку объекта ЮФК, который находится в поселке Агой.

Объекты в других муниципалитетах заверено рассмотреть к концу года. Например, ЖК «Водник» в Горячем Ключе: здесь идет распределение земельного участка.

На заседании упомянут и краснодарский ЖК «Рич Хаус», в котором ведутся работы. Дольщики имеют доступ к осмотру квартир и определению недостатков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре на 345 миллионов рублей застройщики обманули дольщиков. Сейчас мошенники находятся под подпиской о невыезде.