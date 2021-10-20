Элитный дом, который в Сочи обмывала Ксения Собчак, еще не начал продавать квартиры

Ксения Собчак перед тем, как попала в аварию в Сочи, отмечала старт продаж квартир в элитном комплексе курорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эту стеклянную многоэтажку неподалеку от парка «Дендрарий» в Сочи сейчас отмывают от пыли и грязи. Тут последнюю неделю активно наводят марафет на территории и драят окна до блеска. Именно эту стройку обмывали с особым шиком на Красной поляне целых два дня – 9 и 10 октября. Приехал весь цвет шоу-бизнеса - певица «Земфира», Рената Литвинова, группа «Дискотека Авария», бывшая супруга Сергея Шнура и многие другие. Вели праздник Игорь Верник и Ксения Собчак. Теледива, возвращаясь с этого праздника жизни, и попала в смертельную аварию на трассе в Сочи. Водитель «Майбаха», который вез Собчак в аэропорт, выскочил на встречу, чтобы обогнать автобус, и столкнулся с белым «Фольксвагеном». Пассажирка «Фольксвагена» погибла на месте, еще одна девушка, которая сидела сзади, сейчас в больнице. Водитель авто тоже находится в клинике – ему сделали операцию – буквально по осколкам собрали раздробленное бедро.

Руководство жилого комплекса от всех комментариев отказывается после этой аварии. Там лишь сообщили, что пригласили звезд на праздник по случаю старта продаж квартир в элитном ЖК. Но «КП»-Кубань» стало известно, что 9 октября купить квартиру в этом доме еще было нельзя. Да и на следующий день их еще не продавали. И даже через неделю. Можно было лишь оставить заявку на то, чтобы менеджер только показал квартиры.

- Старт продаж запланирован на 21 октября, - рассказал один из менеджеров жилого комплекса, который так активно обмывали в горах Красной Поляны. Мы представились покупателями и напросились на экскурсию по комплексу. Правда, ее нам провести отказались.

Когда мы приехали к дому, там вовсю мыли и чистили. И экскурсии все же были. Поговорил с несколькими «просмотревшими».

- Понравился комплекс?

- Да, отличный вариант для переезда в Сочи, будем думать…

- А цены не пугают? За однокомнатную квартиру просят от 20 млн рублей.

- Цены не пугают, они почти шокируют, но с другой стороны – это Сочи, почти центр, все рядом. Такая недвижимость в курортном городе не может быть доступной по цене.

- Решились на покупку?

- Пока не решились. Даже при моих, прямо скажу, не малых доходах, это очень ощутимые затраты…

- А кем вы работаете?

- Я не работаю, а владею бизнесом на Урале. Но не могу себе позволить купить такую дорогую квартиру в Сочи. Буду искать другие варианты.

Сегодня этот жилой комплекс буквально сияет на солнце своим шиком и блеском. Однако, у него непростая история. И долгое время этот элитный дом считался долгостроем. Ввести в эксплуатацию его должны были еще семь лет назад. Однако застройщик затянул все сроки, там постоянно менялся собственник. Дело дошло того, что достройку домов этого практически арт-объекта в центре Сочи взяла на контроль администрация Краснодарского края. Только после этого дом достроили. Ключей от купленных в далеком 2014-м году ждали 568 дольщиков.

Этот дом долгое время считался долгостроем Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Но странно тут другое – в доме всего 568 квартир. Которые, судя по всему, все раскупили дольщики. Что же тогда начнут продавать? Отвечать на этот вопрос застройщик не хочет. Но квартиры пустые тут все же есть.

Возле дома наводят марафет Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- Застройщик «Южный берег Сочи» должен был сдать объект еще в 2014 году, однако не смог в срок выполнить взятые на себя обязательства. Вопрос завершения строительства проблемного объекта был поставлен на контроль в администрации Краснодарского края. Застройщиком была произведена необходимая корректировка технико-экономических показателей объекта, - говорит заместитель главы Сочи Алексей Соколов. - В настоящее время работы по окончанию строительства завершены, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

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