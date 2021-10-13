Почерневший от горя отец водителя Mercedes сделал заявление после смертельной аварии с Ксений Собчак

Отец Олега Цоя выразил соболезнования семья погибших и пострадавших в ДТП

Новость о том, что Олег Цой стал виновником аварии, в которой погибла девушка, а двое находятся в больнице с травмами, оказалась неожиданным ударом для его родных. В тот роковой вечер, 9 октября, водитель вез в аэропорт Ксению Собчак. Телеведущая приезжала в Сочи на вечеринку по случаю ввода проблемного некогда жилищного комплекса. Собчак была ведущей грандиозного торжества, а вечером собралась на самолет до Москвы, вызвав такси.

Поездка закончилась трагедией, а в отношении Олега Цоя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Суд принял решение, что он будет находится в своей квартире без связи с внешним миром два месяца.

Об этих событиях, наверное, самыми последними узнали родители водителя, которые живут в маленьком хуторе Саратовском в Краснодарском крае. Там у пожилых людей небольшой дом и земельный участок, на котором они трудятся. Живут, как и остальные в этих местах, небогато, на пенсию, выращивают овощи и птицу. Двое сыновей подались на заработки в большие города. Один из них, младший Олег, хоть и получил образование соцработника, выбрал другую стезю – стал водителем в курортном Сочи. Проблем с извозом у него не было до 9 октября этого года.

По признанию отца, шокирующая новость о ДТП с участием их сына дошла до глухого хуторка только через двое суток.

- Наши дети и внуки не стали рассказывать нам, чтобы поберечь. Позвонили родственники из Нальчика, до этого мы ни о чем не догадывались, - рассказал «КП»-Кубань Августин Цой. – Олег работал в Сочи водителем около 8 лет, а за рулем он ездит более 20 лет, получил права, когда был студентом. Сам сдал все экзамены. За это время он не попадал в аварии. Был очень аккуратен на дорогах, никогда не гонял. За это его ценили на работе. Сами понимаете, возил непростых людей, там осторожность особая нужна.

По мнению отца, сейчас трудно сказать, что послужило причиной аварии, виновником которой стал внимательный до щепетильности Олег. На Августине Цое нет лица, он буквально почернел от горя.

- Трагедия такая, горе какое, - качает он головой во время разговора с корреспондентом "КП". - Я не знаю, что там у них произошло, как произошло, пусть следствие разбирается. В любом случае мы выражаем соболезнования семье погибшей и пострадавшим. Это большая трагедия. Сын пусть понесет наказание, ведь человек умер.

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