«Профессионал никогда не нарушит»: VIP-перевозчик назвал вероятные причины, побудившие водителя Собчак выехать на встречку

В ДТП погибла молодая женщина, еще двое - на грани

По дорогам Сочи гоняют все. Каждый, кто ездил там даже на рейсовых автобусах по Курортному проспекту до Розы Хутор и обратно, подтвердят. Дух захватывает, когда муниципальный "ЛиАЗ" мчит по дороге со скоростью 90 км/час. Не проскочишь, попадешь в пробку.

Что заставило пойти на обгон рейсового автобуса и пересечь сплошную водителя "майбаха" Олега Цоя вечером 9 октября, знает только он и его статусная пассажирка Ксения Собчак. За час до самолета он должен был доставить ее в аэропорт. Но в итоге фактически размозжил встречную иномарку и трех людей в ее салоне.

Но у коллег Олега Цоя есть свое мнение на этот счет.

- Профессионалы - все же самые законопослушные водители. Тем более работающие по таким заказам. Первое правило для нас - не нарушать ПДД. Мы же возим солидных людей с репутацией, скандалы им ни к чему. А все нарушения рано или поздно попадают на перо прессе. Это может стоить кому-то и карьеры, - рассказал на условиях анонимности глава одной из компаний, занимающейся перевозкой VIP-клиентов в Сочи. - Эти условия обычно строго оговариваются в трудовом договоре с водителем.

По словам элитного перевозчика, Олегу могли сделать персональное предложение, от которого он не смог отказаться.

- Его либо подгоняли бесплатно, потому что времени было впритык, либо дали денег, минуя кассу, так сказать, - уточнили в компании. - Это нужно проверять правоохранителям.

Напомним, Олег Цой – водитель с 20-летний опытом. Он получил права еще в начале 2000-х, когда учился в университете на соцработника. Об этом рассказал «КП»-Кубань» его отец Августин Цой. По его словам, сына ценили в компании, где он работал водителем за аккуратность и бережливость. И эта характеристика совсем не вяжется с тем, что произошло 9 октября.

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