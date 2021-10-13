Водитель, попавший с Ксенией Собчак в аварию, может избежать тюрьмы

По данным МВД, Олег Цой пошел на обгон, но не справился с управлением, потому врезался в другую иномарку.

Водитель Mercedes, попавший с Ксенией Собчак в аварию в Сочи, может избежать тюрьмы. Об этом «КП» - Кубань» сообщил юрист Алексей Иванов.

Напомним, вечером 9 октября на трассе Красной Поляны случилось ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи. Черный Mercedes, за рулем которого был 39-летний Олег Цой, начал обгонять едущий впереди автобус. Когда мужчина выехал на встречку, то не справился с управлением и столкнулся с белым Volkswagen. Удар был таким сильным, что двигатель буквально вырвало из машины. Одна пассажирка в белой иномарке погибла, водитель и еще одна девушка сильно пострадали.

После случившегося предполагаемым виновником аварии назвали водителя Mercedes. Стоит сказать, что мужчина активно сотрудничает со следствием и старается рассказать все детали резонансного ДТП. На время разбирательств он находится под домашним арестом. Олег Цой проходит по делу ч.3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Однако, как удалось узнать kp.ru, тюремного заключения водитель может избежать.

- Поведение водителя сейчас верное - он не перекладывает вину на жертв, не обвиняет их. Помогает правоохранителям разобраться в обстоятельствах аварии, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» управляющий партнер АБ "Правовой статус" адвокат Алексей Иванов. - В случае, если фигурант дела будет и дальше сохранять эту позицию, принесет свои извинения, возместит материальный ущерб потерпевшим, то не исключено, что суд может назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Об этом, говорит Алексей Иванов, должны будут ходатайствовать пострадавшая сторона, а также прокуратура.

- При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства, - добавляет юрист.

Отметим, что по закону ч.3 ст. 264 УК РФ предполагает несколько видов наказания. Помимо реального лишения свободы человека могут приговорить к принудительным работам на срок до четырех лет.

Кстати, ранее kp.ru писала, что Ксения Собчак имела право покинуть место аварии.

- Ответственность за нарушение ПДД всегда несет тот, кто сидит за рулем. Более того, он несет ответственность еще и за здоровье пассажиров, которые находятся в его собственном салон, - добавляет Алексей Иванов. - С точки зрения закона она имела полное право покинуть место ДТП и не помогать пострадавшим в аварии.

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