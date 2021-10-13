Отец водителя "Мерседеса" раскрыл правду о смертельной аварии с участием Ксении Собчак

Отец водителя Олега Цоя рассказал, что сын был на хорошем счету

Смертельное ДТП в Сочи с участием премиального авто, в котором ехала Ксения Собчак, произошло вечером 9 октября. Водитель Merсedes Олег Цой выехал на встречку, чтобы обогнать автобус, и влетел в белый Volkswagen. В аварии погибла 35-летняя пассажирка белой иномарки Екатерина Тарасова, еще два человека пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Сама Собчак после столкновения вызвала другую машину и уехала в аэропорт. Телеведущая успела на самолет до Москвы. После она призналась, что почувствовала себя плохо, а врачи диагностировали у Ксении сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

После аварии было возбуждено уголовное дело в отношении водителя Mercedes. Олег Цой полностью признал свою вину. Сначала 39-летний мужчина находился под подпиской о невыезде, а потом суд вынес решение о его домашнем аресте на два месяца. Экспертиза показала, что Цой управлял автомобилем трезвым. А могло ли предполагаемому виновнику аварии стать плохо во время поездки, будут выяснять эксперты. Однако на сегодняшний день ни в одном документе такой информации нет. При этом в компании, где около 8 лет работал Олег, отметили, что на линию он вышел в хорошем самочувствии.

Олег Цой – водитель с 20-летний опытом. Он получил права еще в начале 2000-х, когда учился в университете на соцработника. Об этом рассказал «КП» - Кубань» его отец Августин Цой. Родился Олег в Нальчике, там закончил школу и вуз. Затем семья переехала в город Усть-Лабинск Краснодарского края. Вскоре Олег с женой и детьми перебирается в Сочи, а родители-пенсионеры – в хутор Саратовский, где живут в небольшом доме.

- В Сочи они снимали квартиру. Своего угла там нет, купить жилье нереально. Олег по образованию соцработник, но сами знаете, эта должность денег много не приносит, вот он и устроился водителем, чтобы семью прокормить. Его жена Ирина делает маникюр и продает корейскую косметику, хотя сама педиатр по образованию, а внуки мои в школу ходят – один в восьмой, другой - в десятый класс, - рассказывает его отец.

По словам Августина Цоя, сына ценили в компании, где он работал водителем.

- Хозяин фирмы говорил, что Олег очень аккуратный, интеллигентный. Да я и сам это знаю. Бывало, едешь с ним на машине, а он плетется. Я говорил даже иногда, прибавь газу, ну чего плетешься. А он мне: мол, тише едешь – дальше будешь. Я сам не пойму, как так получилось – сын же всегда правила соблюдал, он очень осторожный водитель с большим опытом, - отметил отец Олега. – Это, конечно, большая трагедия. Сын пусть понесет наказание, ведь человек умер. От нас передайте, что мы приносим соболезнования погибшим и пострадавшим.

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