Духота с утра и температура выше нормы. Синоптики озвучили неутешительный прогноз по жаре на Кубани в августе

Адски жарко будет на всей территории Краснодарского края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От августовской жары жители и гости Кубани страдают уже не первый день. На всей территории Краснодарского края установилась сухая и солнечная погода. На нее сейчас оказывает влияние северная периферия циклона, который раскручивается над Турцией. Он сделает атмосферу над регионом неустойчивой и благоприятной для развития мощных кучево-дождевых облаков. По прогнозам синоптиков, это спровоцирует локальные ливни и грозы и ограничит дневной прогрев. Но такую передышку природа дает ненадолго. Синоптики озвучили неутешительный прогноз по жаре на Кубани в августе.

Как говорят синоптики, с 15 августа Кубань накроет волна опасной жары. Температурные отметки днем будут подниматься до +40...42 градусов. При этом, как говорят специалисты, духота будет стоять с самого утра.

- Приближаться к 40 градусам значения начнут уже в выходные дни, причем не только в Краснодарском крае, но и в соседних регионах, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. – Аномалия среднесуточной температуры превысит норму на 7 и более градусов.

Палящее солнце и сухая погода в регионе установятся минимум на неделю. Как объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на высокие отметки на столбиках термометров, как правило, влияют два процесса.

- Летом жара связана с синхронностью антициклонального режима и адвекции очень теплых воздушных масс (они поступают с юго-востока), - говорит «КП» - Кубань» Роман Вильфанд.

Приготовиться к сильному зною стоит жителям практически всей территории региона. Но все же, по словам Романа Вильфанда, на побережье воздух прогреется на пару градусов меньше.

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