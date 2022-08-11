Странные разводы на машинах удивили автовладельцев. Фото: КП-Кубань

Очевидцы публикуют видео с последствиями песчаного дождя 11 августа в Краснодаре. Осадки выпали ночью на улице Тургенева. Небольшой ливень не принес подтоплений, как это часто бывает в городе, но удивил автовладельцев. На их чистых машинах остался песчаный налет.

- Дождь прошел, обычно на машине после него ничего не остается, а тут - какой-то песок везде, - рассказал «КП» - Кубань» местный житель Виталий.

Экологи связывают необычные осадки с сильным ветром, который поднял в атмосферу мелкие частицы, а потом они выпали вместе с дождем.

- На Кубани идет планомерное уничтожение лесополос. Их специально высаживали для борьбы с суховеями и пыльными бурями. Сейчас осталась меньшая половина из того, что было, и ветер беспрепятственно разносит почву, - рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

По мнению эксперта, пыль на машинах и окнах домов - это первые тревожные звоночки возможных песчаных бурь. Стихия может в скором времени атаковать плодоносные поля на Кубани, если продолжать бездумную вырубку деревьев.

- Пыльные бури сдувают ценный слой почвы и покрывают посевы, которые не могут потом расти. Они уничтожают деревья. Весной ранние ростки просто сдувает, а водотоки забиваются, что приводит к еще большему заилению рек, - говорит эколог.

Дождь с песком и пылью проходит в городе не впервые. Весной этого года дождь вперемешку с пылью и песком обрушился на города Краснодарского края.